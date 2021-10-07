ОПУ та Адміністрація президента РФ контактували щодо зустрічі Путін-Зеленський, - Пєсков

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна.



"Дійсно між Офісом президента України та Адміністрацією президента, це (Дмитро, - ред.) Козак, здійснювалися контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися і озвучувалися різні пропозиції. Але поки якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного немає", - зазначив Пєсков.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb