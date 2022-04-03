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Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп Південного військового округу РФ відмовились брати участь у війні в Україні, - Генштаб

3 квітня, 2022 неділя
06:44
війна з Росією російська армія

Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї  загальновійськової армії Південного військового округу РФ - відмовились брати участь у бойових діях на території України

Оперативну інформацію Генштаб ЗСУ поширив у Facebook.

"Морально-психологічний стан особового складу противника та рівень мотивації залишається на вкрай низькому рівні. Командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються від участі в бойових діях. Військовослужбовці масово пишуть рапорти на звільнення. Особовий склад 2-х батальйонно-тактичних груп 4-ї військової бази зі складу 58-ї  загальновійськової армії Південного військового округу, відмовились брати участь у бойових діях на території України. Сплановано їх повернення до пунктів постійної дислокації", - йдеться у звіті Генштабу.

Для поповнення втрат особового складу РФ здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до лав ЗС. Такі заходи проводять на території РФ і на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та АР Крим.

"Продовжуються систематичні випадки порушення вимог Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Російські окупанти продовжують розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів, проводити фільтраційні заходи на тимчасово зайнятих територіях, здійснюють насильство стосовно місцевих жителів, займаються мародерством та пограбуваннями", - наголосили в ЗСУ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, шість одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

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