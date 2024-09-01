"Робиться, але недостатньо": нардепка Піпа про укриття у школах

Про це вона розповіла у етері Еспресо.

"Міністерство дало субвенцію на укриття, але умови, в яких вони прописали і умови, на яких ти можеш будувати укриття, і як ти можеш отримати гроші - я з ними не погоджуюсь. Я вважаю, що підхід вибраний неправильний. Хоча є моменти, коли вони пропонують саме укриття зробити, тому якщо підсумувати, не вдаватися загально в усі процеси, коротко: укриттів цього року більше, ніж минулого року, але несуттєво, на відсотків, напевно, якщо відверто говорити, відсотків 8-10-15. Але це не покриває всієї потреби, адже укриття насправді треба будувати не найпростіші, а бомбосховища. Наприклад, в самому Харкові, де С-300 прилітає за кілька хвилин, ти не можеш робити наземних шкіл, ти мусиш все переносити в землю, а заривати в землю в густонаселених містах, шукати території складно. Попри те, це все одно треба продовжувати робити", - розповіла вона.

Народна депутатка зазначила, що областям потрібно шукати міжнародних донорів, аби покрити потребу в укриттях.

"Ясно, що укриття це не єдина проблема, є питання і психологічних моментів. Робиться, на мою думку, але на сьогодні цього недостатньо. Найбільшим нам союзником з укриттями є на сьогодні Литва, також частково допомагає Тайвань, але у нас ще дуже довгий шлях, щоб насправді мати укриття, адже цей сусід не зникне і місцевому самоврядуванню треба часто шукати партнерів за кордоном. Адже освіту за кордоном далі підтримують, дружити муніципалітетами, містами, школами і далі досягати, окрім тих грошей, що дає уряд, а це цього року 1 мільярд 200 мільйонів, які були виділені на укриття. На сьогодні ми не маємо даних точно, скільки використано, але з моїх розмов, що я мала з областями, я знаю, що не всі гроші використані", - додала Наталія Піпа.