Отримання коштів за програму "єПідтримка" не впливає на призначення субсидії, - Мінсоцполітики
Кошти, отримані за проходження повного курсу вакцинації проти COVID-19 у межах програми "єПідтримка", не впливають на призначення субсидії
Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
"Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти в сумі 1 тисячі гривень за програмою "єПідтримка". Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах", - зазначили у службі.
У Мінсоцполітики наголосили, що щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.
- Нагадаємо, на порталі "Дія" з'явилася можливість оформити субсидії.
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