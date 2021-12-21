Отримання коштів за програму "єПідтримка" не впливає на призначення субсидії, - Мінсоцполітики

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.



"Наразі громадяни, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19, почали отримувати кошти в сумі 1 тисячі гривень за програмою "єПідтримка". Повідомляємо, що отримання зазначених коштів не впливає на право громадян одержувати житлову субсидію, а також не зменшує розмір житлової субсидії. Оскільки ця виплата є одноразовою, вона не враховується до сукупного доходу домогосподарства під час розрахунку розміру субсидії, що не позначиться на розмірі житлової субсидії у майбутніх періодах", - зазначили у службі.



У Мінсоцполітики наголосили, що щеплені громадяни можуть отримувати відповідні кошти без втрати права на субсидію або зменшення її розміру.



Нагадаємо, на порталі "Дія" з'явилася можливість оформити субсидії.