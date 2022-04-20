Падіння на понад 20% у квітні та майже на 10% від початку року. Через санкції різко знизився експорт вугілля з Росії

Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Міненерго РФ.

За словами директора департаменту вугільної промисловості Міненерго РФ Петра Бобильова, з початку року експорт російського вугілля впав на 9%.

"На жаль, ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща – понад 20%. З початку року це майже 9%", - заявив Бобильов на круглому столі у Держдумі.

За словами чиновника, споживання вугілля на внутрішньому ринку, навпаки, зросло, особливо у другій ціновій зоні ринку електроенергії (Сибір), як у сфері ЖКГ, так і в енергетиці.

"За даними міністерства вугільної промисловості Кузбасу, видобуток вугілля в регіоні за березень знизився на 9%, до 19 млн тонн. Зменшується видобуток як коксівних, так і енергетичних марок. З початку 2022 року Кузбас видобував 57 млн тонн проти 58 млн тонн за січень-березень 2021 року. Найбільш значно скоротилися відвантаження залізничним транспортом у західному напрямку – на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. У східному напрямку відвантаження зросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн", - йдеться у статті.

Через війну в Україні країни ЄС ввели ембарго на імпорт російського вугілля, дозволивши постачання за раніше укладеними контрактами до 1 серпня.

"На цьому тлі російські компанії шукають альтернативних покупців вантажів на західному напрямку, проте стикаються з труднощами під час оплати. Так, за даними Platts, у квітні російські компанії пропонували індійським покупцям вугілля $165 за тонну на умовах CFR (доставка в порт покупця), при цьому дисконт до аналогічного австралійського вугілля становив близько $65 за тонну. У березні з необхідністю надавати суттєві знижки на продаж експортних партій зіткнулися російські нафтові компанії", - пише газета.

Нагадаємо, 8 квітня країни Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед яких виявилося ембарго на імпорт вугілля.

Також стало відомо, що впродовж тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.

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