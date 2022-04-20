Падіння на понад 20% у квітні та майже на 10% від початку року. Через санкції різко знизився експорт вугілля з Росії
У квітні експорт російського вугілля впав більш ніж на 20%, а з початку року зниження становило 9%
Про це пише "Комерсант" із посиланням на дані Міненерго РФ.
За словами директора департаменту вугільної промисловості Міненерго РФ Петра Бобильова, з початку року експорт російського вугілля впав на 9%.
"На жаль, ми бачимо на сьогодні зниження обсягів експорту, особливо до кінця березня та квітня цифра значуща – понад 20%. З початку року це майже 9%", - заявив Бобильов на круглому столі у Держдумі.
За словами чиновника, споживання вугілля на внутрішньому ринку, навпаки, зросло, особливо у другій ціновій зоні ринку електроенергії (Сибір), як у сфері ЖКГ, так і в енергетиці.
"За даними міністерства вугільної промисловості Кузбасу, видобуток вугілля в регіоні за березень знизився на 9%, до 19 млн тонн. Зменшується видобуток як коксівних, так і енергетичних марок. З початку 2022 року Кузбас видобував 57 млн тонн проти 58 млн тонн за січень-березень 2021 року. Найбільш значно скоротилися відвантаження залізничним транспортом у західному напрямку – на 3,1 млн тонн, до 23,9 млн тонн. У східному напрямку відвантаження зросли на 0,6 млн тонн, до 14,1 млн тонн", - йдеться у статті.
Через війну в Україні країни ЄС ввели ембарго на імпорт російського вугілля, дозволивши постачання за раніше укладеними контрактами до 1 серпня.
"На цьому тлі російські компанії шукають альтернативних покупців вантажів на західному напрямку, проте стикаються з труднощами під час оплати. Так, за даними Platts, у квітні російські компанії пропонували індійським покупцям вугілля $165 за тонну на умовах CFR (доставка в порт покупця), при цьому дисконт до аналогічного австралійського вугілля становив близько $65 за тонну. У березні з необхідністю надавати суттєві знижки на продаж експортних партій зіткнулися російські нафтові компанії", - пише газета.
- Нагадаємо, 8 квітня країни Європейського Союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед яких виявилося ембарго на імпорт вугілля.
- Також стало відомо, що впродовж тижня експорт російської нафти через порти скоротився на 25%.
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