Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Падіння ВВП України за підсумками 2022 року може становити 31%, - Oxford Economics

Падіння ВВП України за підсумками 2022 року може становити 31%, - Oxford Economics

1 грудня, 2022 четвер
20:31
Економіка ВВП України

В Oxford Economics після 9 місяців війни в Україні очікують, що падіння ВВП України досягне 31% у 2022 році, і скоротиться ще на 2-2,5% у наступному році через екстремальні економічні виклики

Про це йдеться в огляді Oxford Economics "Україна: Перспективи та ключові ризики на 2023 рік".

"Оперативне реагування монетарної та фіскальної політики, а також зовнішнє фінансування у розмірі 23 млрд доларів США запобігли значно глибшому падінню. Екстремальні економічні виклики збережуться і в наступному році, і ми очікуємо, що економіка скоротиться ще на 2%-2,5% у річному вимірі. Наш прогноз ґрунтується на припущеннях, що війна триватиме щонайменше до середини 2023 року, російські атаки по інфраструктурі вщухнуть, зернова ініціатива залишиться в силі, а фінансова підтримка Заходу буде достатньою для підтримання фінансової стабільності", - заявляють в Oxford Economics.

В огляді йдеться, що політичні виклики також зберігатимуться.

"Бюджет України на 2023 рік передбачає, що майже всі (94%, або $34 млрд) фінансові потреби України будуть задоволені за рахунок зовнішнього фінансування, з яких $15 млрд надійде від МВФ. Це може виявитись оптимістичним, і тиск на Центробанк щодо монетизації дефіциту збережеться. Тим не менш, ми припускаємо, що це монетарне фінансування залишиться обмеженим, щоб уникнути галопуючої інфляції", - йдеться у звіті.

Економісти зазначають, що майже через дев'ять місяців після російського вторгнення, якому не видно кінця, економіка України уникнула надзвичайного падіння. Але втрати економіки є серйозними. Спочатку скоротившись приблизно на 45% у березні-квітні, у серпні-вересні економіка продемонструвала ознаки відновлення, скоротившись на 35% у річному вимірі.

"Але з наближенням зими часи стали ще важчими, оскільки Росія зосередила свою стратегію на руйнуванні української інфраструктури", - визнають в Oxford Economics.

Там зазначають, що останні ракетні удари Росії залишили щонайменше 10 мільйонів людей без електроенергії, а близько 50% інфраструктури виробництва та розподілу електроенергії, за оцінками, було пошкоджено.

"Таким чином, у четвертому кварталі ВВП знову зазнає скорочення, яке матиме наслідки у 2023 році. Відповідно, ми переглянемо наш поточний прогноз на 2022 рік на рівні -30% у річному вимірі ближче до -31%, щоб врахувати останні події", - підкреслюють аналітики.

За оцінками експертів, падіння на 30% у річному вимірі за перші три квартали 2022 року "мало широку основу", але особливо сильно постраждало металургійне виробництво.

"Так, Індекс ділових очікувань НБУ за жовтень демонструє особливо глибоке падіння у видобувній промисловості, де ділові очікування на 53% нижчі за попередній чотирирічний середній показник, за яким слідує аналогічне падіння на 31%-32% у переробній промисловості, будівництві та торгівлі.

Сільське господарство має дещо кращі показники: -24%. Дані про торгівлю демонструють схожу картину: експорт металів скоротився на 62% за перші дев'ять місяців року, а зернових - на 21% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - йдеться у звіті.

Порівняно з падінням на -45% у березні, трьома основними джерелами відновлення, як пише Oxford Economics, стали: поступове звільнення кількох регіонів, крайньою перемогою стало виведення російських військ з Херсона; відновлення морського експорту зернових та повернення деяких переміщених осіб до своїх початкових місць проживання, оскільки воєнні дії стали більш локалізованими.

"За нашими оцінками, ці звільнення були еквівалентні поверненню під контроль України близько 9% довоєнного ВВП. Експорт зерна додасть близько 6% ВВП порівняно з мінімумом березня-червня. Швидка реакція уряду та 23 млрд доларів США зовнішніх грантів і позик запобігли глибшому падінню", - порахували аналітики.

При цьому, визнають аналітики, величезна шкода, завдана інфраструктурі України з жовтня, зведе нанівець значну частину цього відновлення.

Тому тепер вони очікують, що ВВП скоротиться приблизно на 31% у 2022 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
війна з Росією
допомога Україні
Читайте також:
Джо Байден
30 листопада, 2022 середа
Байден емоційно відреагував на перемогу США над Іраном на ЧС-2022 з футболу
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 жовтня, 2022 понедiлок
Болсонару має програти
Виталий Портников
Автор
30 листопада, 2022 середа
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 грудня
20:24
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Україна повинна показати приклад боротьби за свободу поневоленим народам Росії
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Судоплатов, ІДІЛ, Аль Каїда. Росія скотилася до маргінального терору
20:06
зенітна самохідна установка Gepard
Сім "гепардів" і 100 тис. аптечок: Німеччина оприлюднила новий пакет військової допомоги Україні
19:52
Естонія
В Естонії попередили споживачів про можливі вимкнення електроенергії
19:40
Росатом
Представники Росатому відмивають гроші, призначені на зарплати українському персоналу на ЗАЕС, – розвідка
19:19
Стінг
"Подаруйте тепло, зробивши пожертву": Стінг закликав донатити на допомогу українцям
19:16
Сумщина після російського обстрілу
Українцям, майно яких знищене чи пошкоджене через бойові дії, можуть списати кредити. Умови
19:13
Ексклюзив
карта бойових дій
На Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат, - військовий аналітик Гетьман
19:08
техніка окупантів
ЗСУ підтвердили ураження 230 окупантів та 15 одиниць техніки на Запоріжжі
18:56
Дніпропетровська область обстріли
Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по території України, - Генштаб
18:51
Олаф Шольц
Шольц назвав умову, за якої Європа може повернутися до "мирного порядку" з Росією
18:46
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Сукупність локальних успіхів української армії створять умови для стратегічної перемоги на Сході або Півдні, - генерал Романенко
18:46
Окупанти запускають "порожні" ракети, аби відволікти українську ППО, - полковник Данилюк
18:41
Девід Петреус
Екс-директор ЦРУ назвав умови припинення війни
18:39
Генерал Кларк: ЗСУ мають ініціативу на фронті і спроможні досягнути своїх цілей
18:29
окупанти оркі русня
Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації з Запорізької області
18:25
нафта ембарго санкції
У ЄС попередньо погодили обмеження вартості російської нафти на рівні $60, - Reuters
18:22
ЗСУ
За донати на UNITED24 для ЗСУ придбали понад 121 тис. пар взуття та ще 32 тис. зимових курток
18:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Попереду у нас серйозне переосмислення радянського мотлоху
17:56
"Зброя Перемоги": до Дня ЗСУ випустять 200 тис. аркушів зі святковими марками від Укрпошти
17:55
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
Окрім дипломатів у Іспанії, ще два посольства України отримали погрози, - Кулеба
17:46
Ольга Стефанішина
Усі країни-члени НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу, - Стефанішина
17:41
G7
Посли G7 нагадали, що реформа правосуддя - одна з ключових умов для руху України до ЄС
17:40
розгін Майдану, Київ, 30 листопада 2013 року
Справа Майдану: за перешкоджання активістам перед судом постане екскерівник столичного ДАІ
17:39
українські військові ЗСУ
Рада визначила умови надання відпусток військовослужбовцям під час воєнного стану
17:39
Оновлено
обмін полоненими. 1 грудня
Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв
17:17
Олександр Кісткін
Адміністратору збірної України з футболу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків
17:01
Литва прапор
Литва оголосила посла Росії персоною нон ґрата
16:58
Гголова Рахункової палати та народний депутат 8 скликання Валерій Пацкан
Рада не змогла звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати
16:57
Ексклюзив
блекаут
Вижити в блекаут. Чому треба палити соломою і берегти незалежність
16:54
Оновлено
Офіцери поліції стоять біля посольства США в Мадриді
В Іспанії виявили ще одну вибухівку: її надіслали в посольство США у Мадриді
16:50
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков заявив про "важкі місяці попереду", але Росія прагне паузи "за будь-яку ціну"
16:49
Оновлено
Олександр Кубраков
Рада призначила Кубракова віцепрем’єром із відновлення України
16:47
на фото: обшук
СБУ оголосила підозру священнику з Лаври, де прославляли "русскій мір"
16:44
Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджено лінії електропередачі
16:42
Юлія Льовочкіна
Парламент достроково припинив повноваження нардепки Льовочкіної, яка була в ОПЗЖ
16:37
Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії
16:25
Олексій Громов
У листопаді РФ атакувала Україну 239 ракетами і 80 іранськими дронами, – Генштаб
16:24
Жозеп Боррель
ЄС розгляне пропозицію скерувати на відбудову України заблоковані кошти російських олігархів і виділить Києву €1 млн на розмінування, - Боррель
16:22
Німецький дизайнер Вільде
Німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV