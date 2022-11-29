Такого висновку дійшла Тимчасова слідча комісія, звіт якої опубліковано на сайті Верховної Ради.

ТСК зазначила, що під час досудового розслідування обставини смерті нардепа фактично не були встановлені. Зокрема, досі невідомо, звідки взялася отруйна речовина і як вона потрапила в організм Полякова.

На думку членів комісії, чиновники Київської міської прокуратури перешкоджали роботі ТСК та органів досудового розслідування.

Крім того, у ТСК вважають, що органи досудового розслідування та прокуратура не вжили заходів щодо ймовірно причетних до смерті нардепа людей і дозволили їм виїхати до Росії.

У цій справі необхідно провести додаткове розслідування, йдеться у висновку комісії. Остаточний звіт ТСК оголосять до 17 травня 2023 року.

Нардеп Поляков помер у жовтні 2021 року за доволі загадкових обставин. Напередодні смерті Поляков вживав спиртні напої у київському ресторані Noir зі своїм знайомим, а пізніше йому стало погано в таксі. При розтині в організмі чоловіка знайшли отруйну речовину.

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