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Парламентська ТСК має розслідувати, хто з політиків прикривав корупційні афери в ДПЗКУ – Ірина Фріз

18 лютого, 2022 п'ятниця
10:03

Депутатка наголосила, що необхідно з'ясувати роль попереднього керівництва корпорації

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз під час комітетських слухань "Про результати фінансово-господарської роботи Державної продовольчо-зернової корпорації України за 2021 рік" закликала створити ТСК для розслідувань корупційних афер ДПЗКУ. Про це вона повідомила у Facebook.

Фріз наголосила, що необхідно з'ясувати роль попереднього керівництва корпорації.

"З огляду на те, що попереднє керівництво Корпорації в особі Власенка А.В завдало державі збитки в особливо великих розмірах, а саме на десятки мільярдів гривень, виступила з пропозицією створити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради. В рамках здійснення парламентського контролю ми зобов'язані отримати відповіді на питання щодо діяльності екс-ерівництва ДПЗКУ, яке призвело до збитків держави", – написала Фріз.

"Збитки, яких зазнала держава, і борги, які вона має сплатити за угодами, що укладені під державні гарантії – це десятки мільярдів гривень. Ці кошти будуть змушені сплачувати українці! Ми зараз говоримо про збільшення фінансування для армії, на що Уряд не може знайти необхідні 50 млрд. Разом з тим українці сплачуватимуть по державним зобов'язанням Китаю 1 млрд. дол., що становить близько 30 млрд грн", – наголосила народна депутатка.

"Всі ми прекрасно знаємо, що ніколи "оборудки" в таких гігантських розмірах не робляться без наявності надійного "політичного даху". Українці мають знати, хто персонально винен у розкраданні в особливо великих розмірах, хто до цього дотичний і хто нестиме відповідальність", – зазначила Фріз. 

Вона розповіла, що відбувається затягування слідчого провадження у справі Власенка і його спільника Терещенка, яким оголошено підозру по ч.5 ст.191 ККУ.

"Її починала вести Національна поліція, потім передали в СБУ, зараз намагаються її спрямувати в ДБР, де, ймовірно, сподіваються поховати, паралельно використовуючи частини справи для політичного тиску і шантажу причетних", – написала Фріз.

"Безумовно, як опозиція ми могли б вимагати відповідальності влади, але ми пропонуємо піти цивілізаційнім парламентськім шляхом. Пропозицію щодо створення ТСК підтримав головуючий Артем Чорноморов. Розраховую, що не буде жодного затягування чи блокування створення парламентської ТСК для розслідування обставин справи з розкрадання коштів корпорації", – підсумувала народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність".

політика
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