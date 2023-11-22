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Партизани розвідали місце базування російських військ у Горлівці

22 листопада, 2023 середа
16:25
Війна з Росією Горлівка

У середу, 22 листопада, стало відомо, що партизани розвідали місце розміщення російських військ у тимчасово окупованій Горлівці

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Агенти "Атеш" дізнались, де базуються окупанти в Горлівці на Донеччині. Особовий склад російської армії розташувався в профілакторії.

"У Горлівці рух "Атеш" набирає обертів з кожним днем. Місцеві жителі втомилися від наявності окупаційних військ у своєму місті. Ми докладаємо максимальну кількість зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів Донецької області для максимально швидкого інформування Сил оборони", - пишуть партизани.

Координати розташування окупантів: 48.297055, 37.990780.

  • Вночі 17 листопада, з метою розвідки, український партизан проник на територію однієї з військових частин Чорноморського флоту РФ у Криму.
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