Партизани розвідали місце базування російських військ у Горлівці

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал руху спротиву "Атеш".

Агенти "Атеш" дізнались, де базуються окупанти в Горлівці на Донеччині. Особовий склад російської армії розташувався в профілакторії.

"У Горлівці рух "Атеш" набирає обертів з кожним днем. Місцеві жителі втомилися від наявності окупаційних військ у своєму місті. Ми докладаємо максимальну кількість зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів Донецької області для максимально швидкого інформування Сил оборони", - пишуть партизани.

Координати розташування окупантів: 48.297055, 37.990780.