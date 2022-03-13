PayPal повністю припиняє обслуговувати платежі в Росії з 18 березня

Про це повідомляється на сайті корпорації, інформує Еспресо.TV

"У зв’язку з недавніми подіями ми прийняли рішення призупинити наші послуги по відправленню та отримати платежі в Росії. В даний час ми зберігаємо функцію виводу засобів. Щоб звести до мінімуму можливі подальші збої обслуговування, ми переконливо просимо вас вивести залишки засобів з вашого рахунку до 18 березня 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що компанія 5 березня частково призупинила роботу в Росії.

Про остаточне призупинення роботи системи у Росії напередодні заявляв міністр цифрової трансформації Михайло Фкдорів. Також він запросив платіжну систему працювати в Україну.

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