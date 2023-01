Пенсіонер Отто, юний курсант Едгар По чи ведмедик Тедді: чию історію подивитися на вихідних

Про що б ми не дивилися фільми, завжди йдеться про бажання осягнути людину. Та й різні режисери у той чи інший спосіб потверджували: кіно, мовляв - це завжди нова можливість людину пізнати. Попри те, що людина у суті своїй не змінюється. У різних часових та географічних декораціях вона така ж - так само любить і ненавидить, плаче і сміється. Але, Господи, яка ж вона непередбачувана і цікава!

Еспресо вибрав для цих вихідних кілька стрічок, які теж на цю тему говорять

"Чоловік на ім’я Отто"

У кінотеатрах з 12 січня

Комедійна драма "Чоловік на ім’я Отто" – це вже друга екранізація всесвітньовідомого твору "Чоловік на ім’я Уве" шведського письменника, блогера та колумніста Фредеріка Бакмана.

Для автора це був один із двох дебютних його творів (що одночасно побачили світ у 2012 році) і який відразу здобув небувале визнання. Попри те, що ще до його появи понад десяток видавництв Бакманові в публікації відмовили саме через те, що не побачили комерційного успіху в історії про літнього боркотуна, який втратив сенс життя і хоче звести з ним порахунки. Можна тільки здогадуватися, що відчували ці видавці, коли книга почала стрімко завойовувати світ. Тільки у США - перекладений англійською - цей роман півтора року входив до переліку бестселерів, що для немісцевого письменника - випадок насправді унікальний. У 2015 році в рідній Швеції книгу екранізували. Стрічка Ганнеса Голма отримала чимало нагород та дві номінації на "Оскар". І ось нова екранізація уже під режисеруванням Марка Форстера ( "Крістофер Робін") і з дворазовим володарем премії "Оскар" за кращу чоловічу роль Томом Генксом

"З першого погляду може здатися, що Отто (Том Генкс) ненавидить людей, -анонсують цю стрічку про самотність та про небайдужіть до тих, хто живе поруч в кінотеатрах України - Його дратують будь-які прояви радості та навіть людяності. Найбільше дошкуляє чоловіку Марісоль (Маріана Тревіно) вагітна мати двох дітей, яка нещодавно оселилася по сусідству. Її проханням та питанням не має кінця. Щодня стається щось, що заважає Отто побути на самоті та у тиші. Лише приходячи на могилу до своєї нещодавно померлої дружини він відчуває себе комфортно".

У головних ролях :Том Генкс, Маріана Тревіно, Рейчел Келлер, Камерон Бріттон, Мануель Рульфо.

"Блідо-блакитне око"

З 6 січня на Netflix

За різдвяно-новорічними святкуваннями зумисне оминули увагою американський трилер за сценарієм і режисурою Скотта Купера з британським актором Крістіаном Бейлом у головній ролі. Бо які вбивства та жахи, коли "Нова радість стала"? Однак розслідування у 1830 році серії вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті (Нью-Йорк) ветераном-детективом Августом Ландором за допомоги молодого курсанта академії Едгара Аллана По ( того, що потім стане відомим письменником та засновником жанру детективу) таки тримало інтригу. Тим більше, що мова про елегантну костюмовану стрічку, якій вдалося занурити в готичну атмосферу першої половини ХІХ століття.

У ролях: Крістіан Бейл, Гаррі Меллінг, Джилліан Андерсон

"Останні з нас"

Серіал з 15 січня на HBO Max

Сюжет одного з найочікуваніших телепроєктів року - серіалу "The Last of Us" ("Останні з нас") будується на однойменній ігровій франшизі у жанрах пригодницького бойовика, жахів та виживання від американської студії Naughty Dog. Події в серіалі відбуваються за 20 років після того, як через зомбі-апокаліпсис звичне життя на Землі зруйноване.

Сценарій серіалу "Останні з нас" створили один із ключових розробників гри Ніл Дракманн та Крейг Мазін, чий міні-серіал "Чорнобиль" став одним із найкращих шоу 2019 року. Серед ключових відмінностей серіалу від гри – спосіб передачі зомбі-вірусу. Але критики уже говорять про приголомшливу схожість реальних локацій з ігровими, динамічних екшн-сцен, моторошних монстрів тощо.

Спостереження за тим, як головний герой Джоел (Педро Паскаль) - мовчазний найманець-одинак разом з його підопічною 14-річною Еллі (Белла Ремсі) долають небезпечний шлях через закинуті американські міста, а заразом і всі загрози цього шляху не тільки нагадують перебіг подій у грі, а й промовляють про справжню сутність людини.

"Маканай: Куховарство в будинку Майко"

Серіал з 12 січня на Netflix

Художній серіал японського режисера Хірокадзу Корреди ("Крамничні злодюжки") про двох подруг, які переїздять до Кіото, щоб утілити спільну мрію - стати Майко. Однак доля вирішує по-іншому, а відтак кожна з дівчат торує власний шлях. Фільм, окрім їхніх історій ще й про те, як важливо зберігати теплі взаємини з близькими. І загалом, як потрібно бути людьми

У ролях: Нана Морі, Нацукі Деґучі, Аджу Макіта

"Пригоди Тедді"

У кінотеатрах з 12 січня

Оскільки все-таки новорічно-різдвяний святковий період ще триває, то пригодницький фільм для всієї родини, відзнятий в Норвегії, режисерки Андреи Екербом – саме те. Режисерка екранізувала оповідання популярного дитячого письменника Альфа Пройсена.

"Восьмирічна Маріанна часто помічає те, на що геть не звертають уваги дорослі, - анонсують фільм в українських кінотеатрах. - У переддень Різдва вона прогулювалася місцевим ярмарком і помітила на полиці однієї з крамничок плюшевого ведмедя. Здається, він живий! Отже Маріанні попри все потрібно забрати його з собою. Залишилось лише виграти іграшку у колесі фортуни. Ведмедик Тедді, який і справді виявився живим, геть цьому не зрадів. Заводити собі дитину, яка б з ним весь час носилася, він зовсім не хоче. Інша справа – якщо якийсь заможний пан забере його до себе. Тедді навіть готовий до хитрощів, аби потрапити туди, куди хоче сам. Даремно кудлатий так зробив – тепер доведеться сидіти на самоті у темному сараї. Однак Маріанна не звикла відмовлятися від своїх мрій. Вона хоче знайти ведмедика де б той не був".

У головних ролях Марте Клерк-Нільссен, Надер Хадемі, Маріанн Холе, Медіна Ікбал, Кай Ремлов

