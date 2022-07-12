Перед новим "Рамштайном" почалась риторика щодо ширшої військової допомоги Україні, це може вплинути на обсяги, - Згурець

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Defense Express Сергій Згурець.

"Цій зустрічі передує зміна риторики серед американського істеблішменту, які починають все активніше говорити про те, що допомога Україні має бути більш широкою та більш активною. Тут згадуються і HIMARS, і далекобійні ракети з дальністю 300 км і обсяги, які мають бути більшими. Я думаю, що якраз оцей ідеологічний фон має вплинути на обсяги допомоги для України", - сказав він.

Згурець додав, що з одного боку є розуміння, що оборонні можливості покладаються на допомогу Заходу, але з іншого боку, наближається осінь і зима та до цього періоду Україні хотілось б забезпечити якісні зміни на фронті, не лише щодо стабілізації лінії фронту, а й реалізації проривів на окремих напрямках у форматі контрнаступів.

"Я думаю, що на тлі політичних декларацій, що треба звільняти південь швидко, це вплине на інтенсивність переговорів з партнерами і, можливо, з огляду на розуміння американців, що допомога має більша та швидша, це якраз вплине на перемовини в форматі "Раймштайн" і надходження допомоги від інших країн. Ленд-ліз вже працює, але головні поставки будуть у вересні-жовтні. Оцю межу, хотілось би посунути до більш швидших темпів", - підсумував експерт.

Четверта зустріч контактної групи з оборони України (UDCG), відома як "формат Рамштайн", відбудеться 20 липня і пройде в режимі онлайн.