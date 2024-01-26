Переможні новини 702-го дня війни: зупинка російського НПЗ після атаки дронів та нова розробка, яка допоможе ЗСУ нищити ворога

Після атаки безпілотників у Росії зупинився нафтопереробний завод

Туапсинський нафтопереробний завод "Роснєфті", що входить в десятку найбільших у Росії, зупинив роботу після пожежі, яку спричинила атака дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

За даними видання, атака безпілотників на НПЗ у Туапсе була щонайменше четвертою атакою на об’єкти енергетичної інфраструктури Росії, включно з нападом на термінал експорту палива в Балтійському морі та переробний комплекс у порту Усть-Луга , звідки транспортуються нафтопродукти.

Річна потужність Туапсинського заводу становить 12 млн метричних тонн (240 тис. барелів на добу). Він виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль і дизельне паливо з високим вмістом сірки, а також постачає паливо в основному до Туреччини, Китаю, Малайзії та Сінгапуру.

Напередодні українські ЗМІ повідомляли про атаку безпілотників на "нафтобазу" у Туапсе, яку організувала Служба безпеки України.

Усі 27 країн ЄС попередньо погодились підтримати програму Ukraine Facility

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму допомоги Україні Ukraine Facility на €50 млрд.

"1 лютого ми очікуємо, що ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки України на €50 млрд Ukraine Facility. Попередньо можемо сказати, що всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму", – сказав Шмигаль.

Також уряд розраховує, що цьогоріч ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на тому рівні, який був у 2023 році. Зокрема, прем’єр-міністр зауважив, аби покрити дефіцит українського бюджету, важливо залучити близько €18 млрд від Євросоюзу.

Укргазвидобування запустило нову потужну свердловину

Укргазвидобування ввело в експлуатацію нову високодебітну свердловину: вона забезпечить видобуток 250 тисяч куб. м газу на добу.

Як інформує пресслужба Нафтогазу, що нову розвідувальну свердловину ввели в експлуатацію на початку 2024 року. На цьому родовищі це вже 10-та свердловина, яка показує високий результат. Місце для її закладання визначили на основі проведених раніше 3D-сейсморозвідувальних досліджень. Проєктна глибина свердловини становить 3950 м.

Фото: Нафтогаз

Наразі фахівці компанії продовжують вивчати можливості родовища, щоб наростити видобуток.

"По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння нових свердловин. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння", – зазначив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.

В Україні розробили радіолокаційну систему, яка може сама наводити зброю

Український виробник систем радіоелектронної боротьби Піранья ТЕХ розробив нову РЕБ, яка зможе самостійно розпізнавати ціль і наводити зброю. Про нову розробку в ефірі "Еспресо" розповів заступник генерального директора компанії Юрій Момот.

"Одна із РЛС, яка має працювати в цій системі, це так звана стрільбова радіолокаційна станція з модулем управління стрільбою. Туди будуть встановлюватись дані зброї, яка буде використовуватись, по дальності враження, калібру того чи іншого вогневого засобу. Вона буде направляти, враховувати всі характеристики даної зброї і самостійно наводити на ціль", – зазначив Момот.

В системі активних РЛС дві станції. Одна станція постійно виявляє, так би мовити, оглядова. Дальність виявлення приблизно до 100 км, в залежності від того, яка ціль рухається, повідомив він.