РЛС зможуть самостійно бачити ціль і направляти зброю: директор компанії "Піранья Тех" про нову розробку компанії
Юрій Момот, заступник генерального директора компанії "Піранья Тех", український розробник та виробник систем РЕБ, розповів про нову розробку компанії, яка зможе ефективно боротися з ворожими засобами нападу
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Одна із РЛС, яка має працювати в цій системі, - це так звана стрільбова радіолокаційна станція з модулем управління стрільбою. Туди будуть встановлюватись дані зброї, яка буде використовуватись, по дальності враження, калібру того чи іншого вогневого засобу. Вона буде направляти, враховувати всі характеристики даної зброї і самостійно наводити на ціль" - зазначив Момот.
В системі активних РЛС дві станції. Одна станція постійно виявляє, так би мовити, оглядова. Дальність виявлення приблизно до 100 км, в залежності від того, яка ціль рухається, повідомив він.
"Чим менша ціль, тим меншою буде відстань виявлення. Ця РЛС буде працювати з малою потужністю, її важко виявити, але при цьому вона буде бачити до 100 км. Цю антену потрібно підняти на висоту до трьох метрів. Тобто оглядова бачить, передає це стрільбовій, а стрільбова далі веде вогонь. Цей процес можна автоматизувати. РЛС буде бачити ціль і направляти туди зброю", - зауважив він.
Загалом системи виявлення діляться на активні і пасивні. Компанія "Піранья Тех" працює у двох напрямках та розробила вже технічну документацію по двох радіолокаційних станціях, розповів Момот.
"Зараз триває процес формування закупівлі необхідних запчастин до активних радіолокаційних станцій, у них більша необхідність. Потрібно буде говорити про створення низьковисотного радіолокаційного поля над територією України. Тоді рельєф місцевості, річища не будуть заважати бачити безпілотні літальні апарати, які рухаються по України і намагаються знищити наші інфраструктурні об'єкти, що перебувають не в зоні бойових дій", - зауважив він.
За його словами, спочатку будуть випробування цієї системи, прийняття на забезпечення, озброєння. Якщо ці характеристики підтвердять, то очікуватимуть масштабування через замовлення.
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Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко пояснив, що завдяки системам радіоелектронної боротьби Україна може ефективно впливати на навігаційні системи ворожих ракет, змушуючи їх відхилятися від курсу.
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