РЛС зможуть самостійно бачити ціль і направляти зброю: директор компанії "Піранья Тех" про нову розробку компанії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Одна із РЛС, яка має працювати в цій системі, - це так звана стрільбова радіолокаційна станція з модулем управління стрільбою. Туди будуть встановлюватись дані зброї, яка буде використовуватись, по дальності враження, калібру того чи іншого вогневого засобу. Вона буде направляти, враховувати всі характеристики даної зброї і самостійно наводити на ціль" - зазначив Момот.

В системі активних РЛС дві станції. Одна станція постійно виявляє, так би мовити, оглядова. Дальність виявлення приблизно до 100 км, в залежності від того, яка ціль рухається, повідомив він.

"Чим менша ціль, тим меншою буде відстань виявлення. Ця РЛС буде працювати з малою потужністю, її важко виявити, але при цьому вона буде бачити до 100 км. Цю антену потрібно підняти на висоту до трьох метрів. Тобто оглядова бачить, передає це стрільбовій, а стрільбова далі веде вогонь. Цей процес можна автоматизувати. РЛС буде бачити ціль і направляти туди зброю", - зауважив він.

Загалом системи виявлення діляться на активні і пасивні. Компанія "Піранья Тех" працює у двох напрямках та розробила вже технічну документацію по двох радіолокаційних станціях, розповів Момот.

"Зараз триває процес формування закупівлі необхідних запчастин до активних радіолокаційних станцій, у них більша необхідність. Потрібно буде говорити про створення низьковисотного радіолокаційного поля над територією України. Тоді рельєф місцевості, річища не будуть заважати бачити безпілотні літальні апарати, які рухаються по України і намагаються знищити наші інфраструктурні об'єкти, що перебувають не в зоні бойових дій", - зауважив він.

За його словами, спочатку будуть випробування цієї системи, прийняття на забезпечення, озброєння. Якщо ці характеристики підтвердять, то очікуватимуть масштабування через замовлення.