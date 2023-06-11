Перемовини розпочнуться, якщо Україна буде готова віддати Одещину, Миколаївщину й Харківщину, - колаборант з Криму Цеков
Член комітету з міжнародних справ Ради Федерації РФ, сенатор від "республіки Крим" Сергій Цеков заявив, що для початку переговорів Україна має бути готова передати до складу Росії три області
Його слова 11 червня 2023 року наводить портал URA.ru.
Цеков пояснив, що йдеться про Миколаївську, Одеську та Харківську області. Політик висловив упевненість у тому, що коли українська влада буде до цього готова, вона сама, як він вважає, нібито запропонує цей варіант.
"Якщо нам і вести перемовини, то щодо того, щоб до складу Росії Україна ще передала Миколаївську та Одеську області. За великим рахунком і Харківську область", - сказав Сергій Цеков.
Російський сенатор при цьому додав, що питання "демілітаризації, денацифікації, а також нейтральний статус із порядку денного не знімаються".
Ким є Сергій Цеков
Підсанкційни політик-колаборант з Криму. Один з ідеологів кримського сепартизму.
Був депутатом Верховної Ради України першого демократичного скликання. При цьому закликав кримчан на референдумі 1 грудня 1991 року голосувати проти української незалежності.
Завжди дотримувався проросійських поглядів. Входив до керівних органів проросійських партій та рухів.
Починаючи з 2003 року, очолює "Російську громаду Криму".
На посаді заступника голови парламенту АР Крим підтримав вторгнення росіян до Криму на початку 2014 року.
Перебував у лавах Партії регіонів, де був першим заступником голови республіканської організації ПР. Зараз є членом "Єдиної Росії".
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