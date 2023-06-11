Перемовини розпочнуться, якщо Україна буде готова віддати Одещину, Миколаївщину й Харківщину, - колаборант з Криму Цеков

Його слова 11 червня 2023 року наводить портал URA.ru.

Цеков пояснив, що йдеться про Миколаївську, Одеську та Харківську області. Політик висловив упевненість у тому, що коли українська влада буде до цього готова, вона сама, як він вважає, нібито запропонує цей варіант.

"Якщо нам і вести перемовини, то щодо того, щоб до складу Росії Україна ще передала Миколаївську та Одеську області. За великим рахунком і Харківську область", - сказав Сергій Цеков.

Російський сенатор при цьому додав, що питання "демілітаризації, денацифікації, а також нейтральний статус із порядку денного не знімаються".

Ким є Сергій Цеков

Підсанкційни політик-колаборант з Криму. Один з ідеологів кримського сепартизму.

Був депутатом Верховної Ради України першого демократичного скликання. При цьому закликав кримчан на референдумі 1 грудня 1991 року голосувати проти української незалежності.

Завжди дотримувався проросійських поглядів. Входив до керівних органів проросійських партій та рухів.

Починаючи з 2003 року, очолює "Російську громаду Криму".

На посаді заступника голови парламенту АР Крим підтримав вторгнення росіян до Криму на початку 2014 року.

Перебував у лавах Партії регіонів, де був першим заступником голови республіканської організації ПР. Зараз є членом "Єдиної Росії".