Переможні новини 642 дня війни: повернення "Скіфського злота" та атака ГУР на Смоленський авіазавод
Після 10 років судів "Скіфське золото" повернулося в Україну, а мелітопольські партизани вдало ліквідовують окупантів
"Скіфське золото" повернулось до України
Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.
Про це повідомляє Національний музей історії України у Facebook.
Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.
Зазначається, що згідно з указом Міністерства культури та інформаційної політики України колекції кримських музеїв мають бути передані на зберігання у Національний музей історії України.
Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві мешканці чули перестрілку. Як з'ясували згодом, вона сталася між партизанами та окупантами.
"Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їхня "Нива", - розповів мер Мелітополя.
За його словами, автомобіль згорів ущент. Кількість жертв наразі встановлюється.
"Незважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях, ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично", - наголосив Іван Федоров.
За останні шість тижнів армія РФ зазнала найбільших втрат з початку війни проти України
Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.
Зазначається, що протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на день.
Раніше найбільшим числом жертв для Росії був березень 2023 року, в середньому 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.
"Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні", - йдеться у повідомленні міноборони Британії.
За даними розвідки Британії, останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну.
Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
Українець Микола Балакін 29 листопада відсудить матч групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським "Зальцбургом".
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Микола Балакін разом з Олександром Беркутом та Дмитром Запороженком 29 листопада у Сан-Себастьяні працюватимуть на грі 5-го туру ЛЧ між "Реал Сосьєдадом" та "Зальцбургом". Четвертим арбітром призначено ще одного українця - Ярослава Козика, суддею VAR - поляка Томаша Квятковскі.
Українці судитимуть матч Ліги чемпіонів вперше з вересня 1998 року, коли Василь Мельничук обслуговував гру між іспанським "Атлетиком" та норвезьким "Русенборгом".
34-річний Микола Балакін отримав статус рефері ФІФА у 2016 році. Судив матчі Ліги Європи, Ліги конференцій та відбору чемпіонатів світу та Європи.
Львівський скрипаль здобув першу премію у Парижі на конкурсі з 80-літньою історією
Про це повідомив Vere Music Fund, інформує Еспресо.Захід
Український скрипаль Богдан Луц зі Львова став лауреатом Першої премії Long-Thibaud International Violin Competition 2023 - престижного міжнародного конкурсу, який проводять у Парижі від 1943 року. Також скрипаль отримав декілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій, а також нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам.
Як повідомили у Vere Music Fund (українському фонді, що підтримує молодих талановитих музикантів з усієї України, які займаються академічною музикою і прагнуть побудувати міжнародну сольну кар'єру), у фіналі конкурсу Богдан Луц у присутності двох тисяч глядачів у великому залі University of Paris II у супроводі Orchestra of the Republican Guard під орудою маестро François Boulange виконав скрипковий концерт Сібеліуса.
В ГУР підтвердили причетність до атаки на Смоленський авіазавод у РФ
Увечері 26 листопада міноборони РФ заявило про атаку українського безпілотника на Смоленську область.
В понеділок, 27 листопада, джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили РБК-Україна, що бійці спецслужби цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії.
За даними ЗМІ, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.
"Це була вдала операція, цілі уражено", - розповів співрозмовник.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.12 Купівля 37.12Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.17Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе