Переможні новини 642 дня війни: повернення "Скіфського злота" та атака ГУР на Смоленський авіазавод

"Скіфське золото" повернулось до України

Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України.

Про це повідомляє Національний музей історії України у Facebook.

Музей Алларда Пірсона передав їх до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму.

Зазначається, що згідно з указом Міністерства культури та інформаційної політики України колекції кримських музеїв мають бути передані на зберігання у Національний музей історії України.

Під Мелітополем партизани підірвали автівку кадирівців

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що минулими вихідними в районі селища Мирне місцеві мешканці чули перестрілку. Як з'ясували згодом, вона сталася між партизанами та окупантами.

"Опісля кадирівці очікували на підмогу, коли "несподівано" вибухнула їхня "Нива", - розповів мер Мелітополя.

За його словами, автомобіль згорів ущент. Кількість жертв наразі встановлюється.

"Незважаючи на всі спроби окупантів придушити чи залякати рух опору на окупованих територіях, ліквідація ворога відбувалася й відбуватиметься систематично", - наголосив Іван Федоров.

За останні шість тижнів армія РФ зазнала найбільших втрат з початку війни проти України

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що протягом листопада втрати в російській армії, за даними українського Генштабу, становлять у середньому 931 особу на день.



Раніше найбільшим числом жертв для Росії був березень 2023 року, в середньому 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.



"Хоча військова розвідка не може перевірити методологію, враховуючи загальну кількість убитих та поранених, цифри цілком правдоподібні", - йдеться у повідомленні міноборони Британії.



За даними розвідки Британії, останні шість тижнів, ймовірно, стали одними з найвищих показників втрат росіян за всю війну.

Українець вперше за 25 років судитиме матч Ліги чемпіонів

Фото: Getty Images

Українець Микола Балакін 29 листопада відсудить матч групового раунду Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським "Зальцбургом".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Микола Балакін разом з Олександром Беркутом та Дмитром Запороженком 29 листопада у Сан-Себастьяні працюватимуть на грі 5-го туру ЛЧ між "Реал Сосьєдадом" та "Зальцбургом". Четвертим арбітром призначено ще одного українця - Ярослава Козика, суддею VAR - поляка Томаша Квятковскі.

Українці судитимуть матч Ліги чемпіонів вперше з вересня 1998 року, коли Василь Мельничук обслуговував гру між іспанським "Атлетиком" та норвезьким "Русенборгом".

34-річний Микола Балакін отримав статус рефері ФІФА у 2016 році. Судив матчі Ліги Європи, Ліги конференцій та відбору чемпіонатів світу та Європи.

Львівський скрипаль здобув першу премію у Парижі на конкурсі з 80-літньою історією

Про це повідомив Vere Music Fund, інформує Еспресо.Захід

Український скрипаль Богдан Луц зі Львова став лауреатом Першої премії Long-Thibaud International Violin Competition 2023 - престижного міжнародного конкурсу, який проводять у Парижі від 1943 року. Також скрипаль отримав декілька спеціальних призів: премію преси, приз глядацьких симпатій, а також нагороду від музикантів оркестру, який акомпанував фіналістам.

Як повідомили у Vere Music Fund (українському фонді, що підтримує молодих талановитих музикантів з усієї України, які займаються академічною музикою і прагнуть побудувати міжнародну сольну кар'єру), у фіналі конкурсу Богдан Луц у присутності двох тисяч глядачів у великому залі University of Paris II у супроводі Orchestra of the Republican Guard під орудою маестро François Boulange виконав скрипковий концерт Сібеліуса.

В ГУР підтвердили причетність до атаки на Смоленський авіазавод у РФ

Увечері 26 листопада міноборони РФ заявило про атаку українського безпілотника на Смоленську область.

В понеділок, 27 листопада, джерела у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили РБК-Україна, що бійці спецслужби цієї ночі атакували дронами Смоленський авіаційний завод у Росії.

За даними ЗМІ, цю операцію здійснювало ГУР, а ціллю був Смоленський авіаційний завод.

"Це була вдала операція, цілі уражено", - розповів співрозмовник.