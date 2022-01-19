Переслідування Порошенка - невдалий хід Зеленського, шансу на другий термін немає, - політолог Бобиренко

Експерт розповів про це у програмі “Змістовно з Христиною Яцків” на Еспресо.TV.

"На суддю Олексія Соколова однозначно тиснули. Однозначно бажанням Володимира Олександровича було принаймні надягнути кайданки, потім за мільярд випустити, але сказати: "бачте, барига відкупився від правосуддя". І було би безліч відосиків Зеленського з цього приводу. Але вийшло все інакше. Чи держсекретар США Ентоні Блінкен вплинув, чи суддя злякався, що його майбутнє може бути, як у судді Чауса. Але суддя зробив вигляд "я в будиночку" - ні вашим, ні нашим", - зазначив Бобиренко.

Політолог припустив, що наступним кроком влади будуть раптові виклики Петра Порошенка на допит, як тільки буде починатися якась акція.

"Що стосується цементування електоральних груп. Після закінчення минулорічного сезону "Зеленський - патріот", вони почали новий сезон. 17-го січня була перша, сьогодні - друга серія сезону "Зеленський - борець з олігархатом". Вороги визначені, перехідним пішов Медведчук, буде Ахметов і Порошенко, якого будуть намагатися повʼязати з кумом Путіна як спільника. І цей сезон буде продовжуватися до нового тарифного сезону - вересня 2022 року”, - зауважив Бобиренко.

На думку політолога, таким чином президент Зеленський намагається убезпечити свій електорат, щоб не впасти нижче. Але у той же час, цими діями президент цементує й електорат Петра Порошенка, а до осені рейтинг в них буде приблизно однаковий.

"Грати ключову роль на майбутніх президентських виборах буде той, у кого більший антирейтинг, кого більше ненавидять виборці. І тут Порошенку вигідніше, адже він в опозиції. Усі невдачі будуть на Зеленському, а удач не буде. Вони не пустять нікого третього - джокера не буде, яким став Зеленський на минулих виборах, Разумков не зайде. Переслідування Порошенка було невдалим ходом Зеленського. І тепер змагання буде виключно між Порошенком та Зеленським. І вагную, що шанси Петра Олексійовича з 2019-го року ще ніколи не були такими високими, щоб знову обійняти посаду президента", – наголосив Бобиренко.





Нагадаємо, 19 січня, Печерський райсуд Києва о 14:00 обрав 5-му президенту України, лідеру “Європейської Солідарності” Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.