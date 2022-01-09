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Переслідувати Порошенка під час ескалації на кордонах України - це погана ідея, - Foreign Policy

9 січня, 2022 неділя
12:07
Суспільство Порошенко

Видання Foreign Policy назвало справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка прикладом вибіркового правосуддя

Про це йдеться у статті Владислава Давідзона для Foreign Policy

Він пише, що політичні переслідування опонента під час ескалації російської загрози посилюють небезпеку для України.

"Новина про те, що уряд президента України Володимира Зеленського розпочав судові процедури, звинувачуючи колишнього президента Петра Порошенка у державній зраді, не могла з’явитись у гірший момент", — пише Давідзон.

Останні півтора місяця світ намагається зрозуміти, чи є погрози Кремля масово посилити своє вторгнення в Україну блефом. Тепер Кремль вимагає від Заходу якнайшвидше ратифікувати кілька договорів, які по суті виключають Україну з орбіти НАТО і закріплюють панування Москви над її сусідами, — пояснює автор.

Адміністрація Зеленського робить дуже небезпечний крок проти внутрішньополітичного опонента в той самий момент, коли серед експертної спільноти у Вашингтоні розгорнулася жвава дискусія про те, як допомогти Україні забезпечити свій суверенітет. Справа проти Порошенка розглядається в українському громадянському суспільстві як приклад вибіркового правосуддя. Переслідуючи свого попередника, Зеленський ризикує розтратити накопичений резерв міжнародної підтримки у той час, коли він критично необхідний для стримування загрозливої російської військової ескалації — зазначає автор.

Давідзон наголошує, що рейтинги Зеленського падають, і події навколо Порошенка можуть бути спрямовані на те, щоб знищити потенційних опонентів на майбутніх виборах 2024 року. Але Зеленський, створюючи прецедент вибіркового правосуддя, ризикує й сам одного дня стати жертвою подібного переслідування. 

Аргументи обвинувачення проти Порошенка будуть непереконливими для суспільства, і такі дії, схоже, підірвуть власний політичний статус Зеленського — зазначає автор.

Журналіст наголошує — делегітимізація Порошенка, який вів переговори про Мінські угоди, шкодить іміджу української політичної легітимності на міжнародній арені в розпал серйозної кризи. Українці протистоять жорсткому супернику, чиї витрати на оборону вдесятеро більші. Підтримка, яку Київ має на своєму боці в цьому "поєдинку Давида і Голіафа", — це блискучий результат здобутої раніше моральної та демократичної легітимності.

"Маючи на кордоні тисячі російських танків, друзі України не повинні мовчати, поки країна ризикує зробити серйозну помилку та заплямувати свій міжнародний імідж", — резюмує Давідзон.

Публікацію також активно коментують західні журналісти та експерти.

Журналіст-розслідувач Метью Купфер з міжнародного проєкту OCCRP, де, зокрема, оприлюднили матеріали офшорного скандалу Pandora papers про Володимира Зеленського та його оточення, теж вважає, що переслідування Порошенка шкодить Україні.

"Я погоджуюся з Владиславом Давідзоном, що спроба Зеленського притягнути до відповідальності експрезидента Порошенка за державну зраду не принесе користі Україні, особливо тому, що Росія збільшує війська на кордоні", — написав Купфер у twitter.

 

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політичні переслідування
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
політичні репресії
російська агресія
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