Перетворили на недоторканого: Роналду уникнув вилучення за ляпас футболісту збірної Ірландії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Інцидент стався на 11-й хвилині матчу. Кріштіану Роналду готувався виконати пенальті, коли ірландець Дара О'Ші підійшов та відкинув м'яч у бік, за що миттєво отримав від португальця ляпаса по обличчю. Словенський арбітр Матей Юг жодним чином не відреагував на епізод.

Роналду не реалізував одинадцятиметровий, проте, у підсумку забив наприкінці матчу два голи та приніс збірній Португалії перемогу 2:1.