Перетворили на недоторканого: Роналду уникнув вилучення за ляпас футболісту збірної Ірландії
Португалець Кріштіану Роналду вдарив суперника під час відбіркового матчу чемпіонату світу-2022 проти Ірландії, але уникнув покарання
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Інцидент стався на 11-й хвилині матчу. Кріштіану Роналду готувався виконати пенальті, коли ірландець Дара О'Ші підійшов та відкинув м'яч у бік, за що миттєво отримав від португальця ляпаса по обличчю. Словенський арбітр Матей Юг жодним чином не відреагував на епізод.
Роналду не реалізував одинадцятиметровий, проте, у підсумку забив наприкінці матчу два голи та приніс збірній Португалії перемогу 2:1.
- Нагадаємо, завдяки дублю у ворота Ірландії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром на рівні збірних в історії.
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