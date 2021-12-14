Перша країна в Європі: Мальта легалізувала канабіс для особистого користування

Про це повідомляє ВВС.



Парламент Мальти ухвалив закон, за яким дорослим громадянам буде дозволено мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома до чотирьох рослин.



Куріння у громадських місцях залишатиметься незаконним, і будь-кого, кого спіймають у вживанні канабісу на очах у дитини, будуть штрафувати на суму від 300 до 500 євро.



"Ми не будемо ставитись до тих, хто курить, як до злочинців. Торгівля наркотиками залишиться поза законом. Мета цього закону - вирішити проблему та знизити збитки, регулюючи цей сектор, щоб людям не доводилося шукати канабіс на чорному ринку", - сказав під час дебатів у парламенті у листопаді прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.



Він також сказав, що хоче вберегти батьків від травми, яка трапляється, коли їхню дитину заарештовують за "травичку".

В американському штаті Нью-Йорк вирішили легалізувати вживання марихуани для людей з 21 року.

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