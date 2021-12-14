Перша країна в Європі: Мальта легалізувала канабіс для особистого користування
Мальта стала першою європейською країною, яка дозволила вирощування та куріння канабісу в межах особистого користування
Про це повідомляє ВВС.
Парламент Мальти ухвалив закон, за яким дорослим громадянам буде дозволено мати до семи грамів канабісу та вирощувати у себе вдома до чотирьох рослин.
Куріння у громадських місцях залишатиметься незаконним, і будь-кого, кого спіймають у вживанні канабісу на очах у дитини, будуть штрафувати на суму від 300 до 500 євро.
"Ми не будемо ставитись до тих, хто курить, як до злочинців. Торгівля наркотиками залишиться поза законом. Мета цього закону - вирішити проблему та знизити збитки, регулюючи цей сектор, щоб людям не доводилося шукати канабіс на чорному ринку", - сказав під час дебатів у парламенті у листопаді прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.
Він також сказав, що хоче вберегти батьків від травми, яка трапляється, коли їхню дитину заарештовують за "травичку".
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