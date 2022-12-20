Він приніс вибачення під час виступу в Гаазі.

"Сьогодні від імені уряду Нідерландів я прошу вибачення за минулі дії Нідерландської держави: перед поневоленими людьми в минулому в усьому світі, які постраждали внаслідок цих дій, а також перед їхніми дочками та синами, і всім їхнім нащадкам аж до сьогодні", - сказав Рютте.

Він зазначив, що останнім часом історія рабовласництва та работоргівлі привернула більше уваги у суспільстві. На його думку, що необхідно, оскільки тиша тривала надто довго.

"Соціальна свідомість зростає. І це веде до зміни нашого способу мислення. Це добре, і доречно, і необхідно, бо тиша тривала надто довго", - наголосив він.

Рютте сказав, що особисто відчув цю зміну в мисленні. Він поділився тим, що довгий час думав, що народ Нідерландів не може легко взяти на себе значну відповідальність за вчинки предків у минулому.

"Довгий час я думав, що роль Нідерландів у рабстві залишилася в минулому, те, що ми залишили позаду. Але я помилився. Століття гноблення та експлуатації все ще впливають на сьогоднішній день", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, ці шаблони можна зламати, проте для цього треба "зіткнутися з минулим відкрито й чесно". Він переконаний, що Нідерланди в усіх проявах історії несуть відповідальність за страждання, завдані поневоленим людям і їхнім нащадкам. Рютте сказав, що навіть після 1863 року голландські уряди не змоги належним чином побачити та визнати, що рабовласницьке минуле Нідерландів продовжувало мати і все ще має негативний вплив на державу.

"Ми робимо це – і робимо це зараз – щоб, стоячи на порозі важливого пам’ятного року, ми могли разом знайти шлях вперед. Ми не тільки спільне минуле; у нас також є майбутнє. Тому з цими вибаченнями ми ставимо не крапку, а кому", - сказав Рютте.

Видання Bloomberg зазначає, що Нідерланди є першою державою у Європі, яка вибачилася за своє рабовласницьке минуле. Голова Національної комісії з репарацій Суринаму Арманд Зундер заявив, що вибачення має принести також і голландський король Віллем-Олександр та колишні колонії, а не Гаага. Також він наголосив, що фонд, який Нідерланди створять разом із Суринамом (колишня колонія Нідерландів) повинен бути не мільйонним, а мільярдним.

19 грудня стало відомо, що Нідерланди надали Україні військову допомогу майже на 1 млрд євро.