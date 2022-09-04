Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Миколаївської облради Вікторія Москаленко.

"Після сьогоднішнього нічного обстрілу не працює централізоване водопостачання у частині Центрального району, бо окупанти влучили по частині водопровідної труби. Загалом щодо води, кілька днів тому була інформація від наших журналістів, які провели аналіз тієї води, яка сьогодні подається і спілкувались з директором водоканалу щодо перспектив. Їх немає щодо подачі питної води, окрім звільнення Херсону від окупантів", - сказала вона.

За словами Москаленко, інших перспектив щодо централізованої подачі води не буде.

"Та вода, яка подається з Дніпро-Бузького лиману є солоною, бо він теж має не гарну екологічну ситуацію і там є води, які заходять з Чорного моря. Ситуація не вирішена", - підсумувала депутатка.