Перспектив щодо централізованої подачі питної води в Миколаєві, окрім звільнення Херсону, немає, - депутатка облради Москаленко
Ситуація з централізованою подачею питної води в Миколаєві не вирішена
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Миколаївської облради Вікторія Москаленко.
"Після сьогоднішнього нічного обстрілу не працює централізоване водопостачання у частині Центрального району, бо окупанти влучили по частині водопровідної труби. Загалом щодо води, кілька днів тому була інформація від наших журналістів, які провели аналіз тієї води, яка сьогодні подається і спілкувались з директором водоканалу щодо перспектив. Їх немає щодо подачі питної води, окрім звільнення Херсону від окупантів", - сказала вона.
За словами Москаленко, інших перспектив щодо централізованої подачі води не буде.
"Та вода, яка подається з Дніпро-Бузького лиману є солоною, бо він теж має не гарну екологічну ситуацію і там є води, які заходять з Чорного моря. Ситуація не вирішена", - підсумувала депутатка.
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