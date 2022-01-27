Петиція про ратифікацію Стамбульської конвенції на сайті ОПУ набрала 25 тис. голосів

Про це йдеться на сайті Офісу президента.



Петицію створила громадська ініціатива "Марш жінок", у ній ідеться про такі вимоги:

внести законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції до Верховної Ради та сприяти включенню його до порядку денного;

провести консультації з усіма політичними силами та партіями/фракціями у Верховній Раді України щодо роз'яснення положень Стамбульської конвенції та важливості її ратифікації;

забезпечити максимально прозоре та незалежне голосування щодо ухвалення законопроєкту.

У 2020 році на офіційному сайті президента України з'явилась електронна петиція із закликом ратифікувати в Україні Стамбульську конвенцію і набрала потрібні 25 тис. голосів. 5 червня 2020 року Володимир Зеленський пообіцяв винести на розгляд Ради законопроєкт щодо її ратифікації, але так і не зробив цього.

ООН закликала Україну терміново ратифікувати Стамбульську конвенцію, оскільки в Україні 86% жертв зґвалтування та 76% потерпілих від домашнього насильства становлять жінки. Крім того, пандемія підвищила рівень цих проблем.

Щороку в Україні проходять акції на підтримку ратифікації Стамбульської конвенції під час 16 днів протидії гендерно зумовленому насильству. Крім того, щороку на Марші жінок 8 березня учасники вимагають ратифікації конвенції та боротьби із насильством стосовно жінок.

30 листопада 2021 року стало відомо, що Офіс президента готує подання на розгляд ВР законопроєкту про ратифікацію конвенції.

4 січня 2022 року віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що конвенцію планують ратифікувати цьогоріч.

Автори зазначають, що Стамбульська конвенція визнана у світі як стандарт у запобіганні та боротьбі з насильством щодо жінок та домашнім насильством. Водночас для запобігання та боротьби із цими явищами в Україні недостатньо українського законодавства.У тексті зазначають, що згідно зі статистикою поліція щодня фіксує 300 фактів домашнього насильства щодо жінок та дітей, і ще багато випадків не відомі, адже жертви не повідомляють про них. Особливо ситуація загострилася під час пандемії COVID-19.Громадська ініціатива "Марш жінок" зазначає, що у 2020 році уже створювала таку ж петицію і отримала на неї відповідь, у якій президент обіцяв внести в порядку законодавчої ініціативи на розгляд ВР відповідний проєкт."Ми чекали два роки, але законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції так і не було внесено у порядок денний Верховної Ради України. Ми обурені цим фактом, тому нагадуємо ще раз про вимогу ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства якомога швидше. Ми готові публікувати петиції кожні три місяці та збирати необхідну кількість підписів до тих пір, поки Стамбульська конвенція не буде ратифікована, а тисячі жінок, що постраждали від насильства, не буде почуто", - йдеться у зверненні.Петицію створили 24 листопада 2021 року. Станом на 27 січня 2022 року її підписали 25 072 тис. людей. Протягом трьох днів з моменту зібрання достатньої кількості голосів президент повинен поінформувати про початок розгляду, котрий має відбутися не пізніше, ніж 10 робочих днів після цього.