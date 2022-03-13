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Війна з Росією: хроніка
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Петро Порошенко: Путін сильно прорахувався, коли планував напад на Україну, і він заплатить за всі свої злочини

13 березня, 2022 неділя
09:52
війна з Росією Порошенко

Путін сильно прорахувався, коли планував напад на Україну. Про це в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" і "5 канал" сказав Петро Порошенко. Він зауважив, що не варто недооцінювати лють агресора, однак врешті решт він буде відповідати за свої злочини у Міжнародному суді

"Перша помилка Путіна – він недооцінив міць Збройних сил України, які ми розбудовували з 2014 року. Не уявляєте, які зміни пройшли в українській армії – склад, озброєння, забезпечення. Все – від одностроя до гімну, від Джавелінів до Байрактарів, які були завезені саме тоді. І ми на сьогоднішній день готувалися дуже серйозно", – говорить Порошенко. 

"Путін недооцінив і помилився. І заплатить за цю помилку судовим вироком трибуналу у Гаазі і десятками тисяч життів російсько-фашистських загарбників, які прийшли на нашу землю", – наголошує п’ятий президент.

"Це є наша вітчизняна війна. Ми об’єднуємося не навколо політиків, посад, крісел, а навколо України. Наш народ це дуже яскраво продемонстрував.  і це друга помилка Путіна. Тому що він недооцінив нашу єдність", – вважає Порошенко.

"Путін переоцінив разом з усім світом потужність і могутність російської армії. Всі ці відосики, які він знімав про гіперзвукові ракети, про танки "Армада" і Т-14, про якогось там 4-го, 5-го покоління літаки СУ-35 або інше. На сьогоднішній день Україна продемонструвала – це надута міцність, і наші військові вміють бити Путіна", – констатує Петро Порошенко. 

"Він розгублений зараз. Він поранений звір, від якого можна чекати будь-чого. І тому ніякого шапкозакидування –  ми маємо бути пильними, об’єднаними і сильними", – наголошує Петро Порошенко. 

"Четверта помилка Путіна – він недооцінив, як об’єднається довкола України світ. Те, що ми збудували солідарність світу з Україною, всесвітню коаліцію на підтримку України. Він дуже розраховував, що він знову знайде слабку ланку, висмикне її і заблокує і санкції, і дії НАТО, і будь що інше", – говорить Порошенко.

"Лідерство президента США з його адміністрацією, Конгрес, де ми маємо двопартійну підтримку, лідерство Європейського Союзу, Великої Британії з прем`єр-міністром Джонсоном і з двопартійної підтримкою у парламенті продемонструвало небачений до цього обсяг санкцій. Росія зараз є країною, до якої діють найжорсткіші санкції за всю історію їх існування", – резюмує Порошенко.

Порошенко
еспресо
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