Петро Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін
Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".
Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.
Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.
Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.
Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.
Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.
Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.
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