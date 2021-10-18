Петро Порошенко зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін

Про це повідомляє сайт "Європейської Солідарності".



Сторони обговорили подальшу допомогу з боку США у протидії триваючій агресії Росії проти України.



Наголошено на важливості зміцнення міжнародної єдності та солідарності з Україною для забезпечення деокупації Донбасу та Криму.



Значну увагу було приділено стану реформ в Україні, зокрема у сфері верховенства права і правосуддя, корпоративного управління та стійкості інститутів держави.



Наголошено на тому, що ефективна боротьба з корупцією має залишатися серед незаперечних пріоритетів України та відбуватися у правовий і юридично обгрунтований спосіб.



Окрему увагу сторони приділили проблематиці забезпечення енергетичної безпеки України в контексті спроб Кремля використовувати газ як політичну зброю.



Петро Порошенко висловив вдячність за незмінну солідарність з Україною на засадах двопартійної підтримки США.



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