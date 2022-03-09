Під час повномасштабної війни з Росією в Україні загинуло 474 мирних людей, - ООН
За інформацією ООН, станом на 7 березня, після початку повномасштабної війни з Росією в Україні загинули 474 цивільних громадян
Про це повідомляє офіційний сайт ООН.
"З 04:00 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад Російської Федерації на Україну, до 24:00 7 березня 2022 року, ми зафіксували 1 335 втрат серед цивільного населення в країні: 474 убитих і 861 поранений", - йдеться у заяві ООН.
За підрахунками ООН, в Україні загинуло 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків і 4 дівчинки, а також 17 дітей і 294 дорослих, стать яких поки не визначена.
Загалом через військову агресію Росії в Україні є 861 поранений громадян - 76 чоловіків, 55 жінок, 11 дівчат і 3 хлопчиків, а також 30 дітей і 686 дорослих, стать яких поки невідома.
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