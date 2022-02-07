Під час ревізії Енергоатома виявили фінансових порушень на 13 млрд грн

Про це повідомляє проєкт "Марлін".



Під час ревізії аудитори виявили такі джерела порушень: порушення у сфері закупівель - 9,3 млрд грн; втрати фінансових (матеріальних) ресурсів - 2,1 млрд грн; неефективні управлінські дії або ризикові операції, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів - 1,4 млрд грн; неефективні управлінські дії або ризикові операції, які можуть призвести до втрат надалі - 217,9 млн грн тощо.



"Матеріали ревізії передані до Національного антикорупційного бюро України для розгляду та прийняття відповідного рішення", - заявили аудитори.



Міністерству енергетики було оформлене доручення вжити заходів щодо врегулювання питання боргів за реалізовану електроенергію, нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю для АЕС та зберігання радіоактивних відходів.



На додатковий запит "Марліну" щодо проведених заходів з покращення фінансового контролю на Енергоатомі, у Міненерго наголосили на необхідності ухвалення низки законів у Верховній Раді та комплексного підходу щодо здійснення оплати виробникам електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів.



Стосовно зберігання радіоактивних відходів Міненерго заявило, що це належить до сфери відповідальності уряду.



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