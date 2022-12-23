Про це він розповів в етері Еспресо.



"Я особисто виступав і казав з трибуни Верховної Ради, що у нас енергетична війна і не треба удавати, що все працює як у мирний час. Відповідно, треба було ще раніше прийняти зміни до закону, нормативно-правових актів, що по-іншому потрібно управляти енергетичною системою під час війни. Кожне рішення по обленерго, як оператору системи розподілу, приймає Нацкомісія по регулюванню у сферах енергетики та комунальних послуг, а у неї процедура – 45 днів на прийняття того чи іншого рішення. Треба було на початку війни Нацкомісії прийняти рішення щодо воєнного стану та зобов'язати відповідні організації готувати резервні трансформатори, реле, лінії для заживлення споживачів. А для цього потрібно було дати відповідний фінансовий ресурс, бо це тарифна організація", - пояснив нардеп.



Олексій Кучеренко зазначив, що треба було давати якісь державні кредити чи фінансові програми для створення резервних потужностей енергосистеми.



"Тобто таких завдань не ставили, тому продовжувалась робота як при мирному стані. А тепер, коли бомблять вузлові станції, підстанції, генерації станцій, то вся інша система працює за мирним часом. Саме тому зараз намагаються управляти системою в ручному режимі, нарешті долучили воєнні адміністрації (ВА). Але ж у першу чергу треба обласні та міські ВА робити відповідальними, бо вони знають, що таке об'єкти критичної інфраструктури, знають, що можна вимикати, а що ні. Енергетики цього не знають, бо для них є будинки й споживачі. Тому, графіки мали бути затверджені державою, ОДА та ВА, і потім наказом доведені до енергетиків. Тоді й можна було б вимагати, а так, цієї системи не побудовано, все працює за нормативно-правовими актами мирного стану. І досі нічого не змінено. Черговий штаб збирається і дає якісь рекомендації, які у правовому аспекті нічого не варті, бо закони ніхто не змінював. І надзвичайна ситуація в енергетиці не введена", - підкреслив Кучеренко.

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