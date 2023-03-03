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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Під Кремінною ворог крім танків, артилерії та авіації застосовує БМПТ "Термінатор" і хімічну зброю, - військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ
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Під Кремінною ворог крім танків, артилерії та авіації застосовує БМПТ "Термінатор" і хімічну зброю, - військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ

3 березня, 2023 п'ятниця
19:15
війна з Росією Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)

Віталій Біляк, військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ з району Кремінної на Луганщині, зазначив, що ворог кинув на цей напрям великі сили, їхня інтенсивність дуже висока, вони постійно штурмують наші позиції

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Прямо зараз відбуваються позиційні бої. Наші позиції штурмує велика кількість ворожих танків. Ситуація така сама як на напрямку Вугледара, тільки у нас ліси, тому є можливості маскування як для нас, так і для противника. Дуже висока інтенсивність ворога, дуже великі ворожі сили кинуті сюди, у нього багато особового складу, який постійно штурмує наші позиції. Я вас запевняю, тут дуже багато їх гине; кожен день більше сотні на відрізку 2 км", - розказав військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ.

Віталій Біляк підкреслив, що наші хлопці мужньо стоять, тримають лінію фронту.

"У противника велика кількість бронетехніки, у нас такої кількості немає, але при всій ситуації, десять до одного, ми тримаємось і завдаємо ворогу нищівного удару. Вони спочатку "розбирають" наші позиції танками, авіацією, ствольною артилерією, а потім йде ворожа піхота, от її ми зустрічаємо так, як вміємо "зустрічати". На нашій позиції кожного дня у підтримку ворожим танкам Т-90М виїжджає два БМПТ (бойова машина підтримки танків – ред.) "Термінатор", це досить потужна зброя росіян. Ці "Термінатори" несуть на собі зброю 30-го калібру двох гармат та чотири ПТУРи (протитанкова керована ракета – ред.). Не так інтенсивно, але вони ще застосовують різного роду хімічну зброю, яка уражає дихальні шляхи та впливає на серце. Тобто ворог використовує будь-яку зброю, він не дотримується правил війни", - сказав Біляк.

Військовослужбовець додав, що та кількість російської піхоти, що гине тут, це неймовірні цифри.

  • 26 лютого голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині російська піхота штурмує позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
  • Також командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що на напрямку Сватове - Кремінна противник не має тактичного успіху
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Нацгвардiя
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