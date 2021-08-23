Під російським посольством у Києві відбулась акція, яка нагадала про жертв війни з РФ
У Києві під посольством РФ відбулась акція до Дня Державного прапора України для нагадування про 15 тис. українців, які загинули на війні з Росією
Про це повідомляє Суспільне.
У рамках акції перед посольством встановили 150 прапорів України. Кожен символізує 100 загиблих українців у війні, яку почала Росія.
Акцією хочуть нагадати РФ про відповідальність за загибель 15 тис. українців на фронті.
За словами організатора акції Миколи Давидюка, 15 тисяч героїв було вбито російською окупацією: "Росіяни не прийшли сюди з миром, вони вбивали українських громадян і українські герої вмирали з українським прапором. Це якраз символізує цінність нашого українського прапора, це символізує силу українського прапора і це говорить про те, що потрібно якомога швидше повертати український прапор на окуповані території як Донбасу, так і Криму".
За його словами, варто нагадати політикам і партнерам про значення прапора.
"Коли будується "Північний потік-2", деякі політики забувають, що насправді росіяни не принесли в Східну Європу мир. Ми сьогодні хочемо вшанувати пам'ять військових, показати цінність українського прапора і сказати, що прапор має повернутися на наші території", - розповів Давидюк.
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