Підбурював до хабраництва: ексочільника відділу прокуратури Київщини засудили до п'яти років ув'язнення

Про це повідомляє пресслужба САП у Facebook.



У 2016 році експосадовця викрили у шахрайстві та підбурюванні іншої людини до надання 130 тис. грн хабаря прокурорам Рівненської області. Тоді підприємець завдав збитків місцевому бюджету Рівного і завищив обсяги постачання продуктів харчування до закладів освіти міста.



Чеботарьов пообіцяв посприяти, щоби місцева прокуратура закрила провадження щодо підприємства. Але отримавши 50 тис. грн як частину хабаря, залишив їх собі. Його звільнили з посади у березні 2018 року.



Згідно з вироком суду, Чеботарьову призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також його позбавили чину юриста 1 класу.



Колегія суддів ВАКС частково задовольнила цивільний позов прокурора та зобов’язала засудженого сплатити 30 тис. грн.



Відтак, до набрання вироком законної сили ексначальник відділу прокуратури перебуватиме під заставою, розмір якої збільшили до 1 млн 240 тис. грн.



Нагадаємо, ДБР повідомляє, що Україна зазнала 524 млн грн збитків за 3 роки через корупційні злочини.