Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор

Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

“11 жовтня 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), підозрюваного в одержанні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 23 серпня призначив члену КРАІЛ арешт із правом застави у понад 5 млн грн.

Згодом, за члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана внесли заставу. Зазначається, що строк відсторонення визначено в межах строку досудового розслідування.

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