Підозрюють в отриманні $90 тис. хабара: суд відсторонив від посади члена Комісії з азартних ігор
Суд відсторонив від посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, підозрюваного в одержанні $90 тис. неправомірної вигоди
Про це у Facebook повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
“11 жовтня 2021 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та відсторонила від займаної посади члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), підозрюваного в одержанні 90 тис. дол. США неправомірної вигоди”, - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 23 серпня призначив члену КРАІЛ арешт із правом застави у понад 5 млн грн.
- Згодом, за члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана внесли заставу.
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