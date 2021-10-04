Підпалили птахоферму, вдерлися до крамниці: у Польщі затримали трьох українців
У Мазовєцькому воєводстві Польщі поліція затримала експрацівника птахоферми, який разом із двома спільниками підпалив сарай на території підприємства
Про це повідомляє "Польське Радіо".
Всі троє є громадянами України. Крім підпалу їх також підозрюють у проникненні в місцеву крамницю.
У неділю, 3 жовтня, черговий поліції отримав повідомлення про пожежу в господарських будівлях на курячій фермі у селі Каміон у Жирардувському повіті.
Після гасіння пожежі виявилося, що загоряння виникло імовірно через підпал: відеокамери зафіксували, як троє чоловіків перелізають через паркан, а один із них підкладає вогонь до будівлі.
Після встановлення осіб паліїв було затримано трьох українців, один із яких виявився експрацівником підприємства. При цьому він сам повідомив власникові ферми про пожежу.
У поліції розповіли, що власник сусідньої крамниці звернувся до них із повідомленням про злам його магазину. Опису зловмисників відповідали двоє із затриманих у паліїв.
У затриманих чоловіків 23, 29 та 42 років в організмі виявили приблизно по 2 проміле алкоголю.
Усім трьом затриманим українцям загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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