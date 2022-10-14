Підприємства, які втратили виробничі потужності через повномасштабну війну, зможуть отримати 60 млн грн пільгового кредиту

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.

Мовиться про потужності, які були пошкоджені, зруйновані або нині розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Держава забезпечить до 80% тіла кредиту перед банком. Позику надаватимуть на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Кредит надається на 5 років. Важливою умовою є те, що нове або оновлене підприємство не може розташовуватися до зони бойових дій ближче, ніж за 50 км.

"Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо", - зазначив Шмигаль.