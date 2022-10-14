Підприємства, які втратили виробничі потужності через повномасштабну війну, зможуть отримати 60 млн грн пільгового кредиту
Уряд 14 жовтня затвердив постанову, яка дозволятиме підприємствам, які втратили виробничі потужності, отримати 60 млн грн пільгового кредиту
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі.
Мовиться про потужності, які були пошкоджені, зруйновані або нині розташовані на тимчасово окупованих територіях.
Держава забезпечить до 80% тіла кредиту перед банком. Позику надаватимуть на інвестиційні цілі або на фінансування оборотного капіталу. Кредит надається на 5 років. Важливою умовою є те, що нове або оновлене підприємство не може розташовуватися до зони бойових дій ближче, ніж за 50 км.
"Ми знаємо, що в Україні є десятки й сотні бізнесів, які готові відновлювати роботу, інвестувати власні кошти, повертати працівників, але їм потрібна була додаткова підтримка від держави. Таку підтримку ми тепер надаватимемо", - зазначив Шмигаль.
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