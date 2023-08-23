Підтримка енергетики України: Британія надала 200 млн фунтів і 750 тонн обладнання, до Києва прибув профільний чиновник

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Це не лише 750 тонн обладнання та майже 200 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нашої енергетики. Перш за все, це щира віра в нашу Перемогу!", - наголосив він.

Галущенко показав Шаппсу пошкоджений терористичними ударами Росії енергетичний об’єкт і додав, що так виглядає більшість енергооб’єктів країни після російських атак.

Чиновники разом пройшлися Хрещатиком, де експонують розбиту техніку ворога.

Міністр енергетики України висловив сподівання, що наступного разу зустрінеться з Грантом на Хрещатику вже на параді Перемоги та продемонструє британському гостю відновлені та модернізовані енергооб'єкти України.

Фото: Герман Галущенко

Фото: Герман Галущенко