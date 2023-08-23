Підтримка енергетики України: Британія надала 200 млн фунтів і 750 тонн обладнання, до Києва прибув профільний чиновник
До Києва приїхав держсекретар з енергетичної безпеки Великої Британії Грант Шаппс із британською допомогою українській енергетиці
Про це повідомив у Facebook міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Це не лише 750 тонн обладнання та майже 200 мільйонів фунтів стерлінгів для підтримки нашої енергетики. Перш за все, це щира віра в нашу Перемогу!", - наголосив він.
Галущенко показав Шаппсу пошкоджений терористичними ударами Росії енергетичний об’єкт і додав, що так виглядає більшість енергооб’єктів країни після російських атак.
Чиновники разом пройшлися Хрещатиком, де експонують розбиту техніку ворога.
Міністр енергетики України висловив сподівання, що наступного разу зустрінеться з Грантом на Хрещатику вже на параді Перемоги та продемонструє британському гостю відновлені та модернізовані енергооб'єкти України.
Фото: Герман Галущенко
Фото: Герман Галущенко
- 21 серпня було зафіксовано новий літній рекорд споживання електроенергії, тож Україна була змушена запросити аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС.
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