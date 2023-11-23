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Підтримка жінок у бізнесі та працевлаштуванні: Мінекономіки розповіло про наявні в Україні програми

23 листопада, 2023 четвер
11:36
Економіка безробіття

Для жінок в Україні доступні грантові програми, які можуть допомогти розпочати або розширити власний бізнес. Також є можливість отримати ваучер на перенавчання

Про це під час виступу на 7-му Українському жіночому конгресі розповіла очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.

Вона нагадала, що влітку минулого року уряд запустив грантові програми, які можуть допомогти жінкам розпочати або розширити власний бізнес. Зокрема, за програмою “Власна справа” можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн, а для розвитку бізнесу в переробній галузі можна взяти грант до 8 млн грн.

Окрім того, учасниці бойових дій або дружини військовослужбовців можуть отримати до 1 млн грн за програмою ветеранських грантів. 

“На сьогодні майже 11 тис. українців стали переможцями програми “Власна справа”, 54% з них - жінки. Ця грантова програма має попит. Попри те, що в країні триває війна, українці готові відкривати та розвивати бізнес, працювати й брати відповідальність", - зазначила Свириденко.

Наступного року влада планує збільшити фінансування програми удвічі й видати близько 14 тис. грантів на 3,5 млрд грн.

Також українцям доступні ваучери на навчання від Державної служби зайнятості. За словами чиновниці, жінка, яка не може знайти роботу за своєю професією, має можливість опанувати іншу.

“Ваучер на навчання - це майже 27 тис. грн, які можна витратити на саморозвиток та здобуття конкурентного фаху, більш затребуваного на ринку праці. Доступні 124 професії та спеціальності. На сьогодні вже понад 17 тис. українців отримали такі ваучери. Найчастіше ними користуються саме жінки – 71%. Найпопулярніші спеціальності серед жінок – це психологія, охорона здоров’я, освіта та соціальна робота. Водночас ми спостерігаємо тенденцію, коли жінки обирають і навчання на водійок, охоронниць, трактористок, токарів, електрогазозварювальників, і навіть була жінка, яка навчалася на машиністку електропотяга”, - розповіла очільниця Мінекономіки.

Вона також нагадала, що Мінекономіки залучає партнерів для надання підтримки українцям у  навчанні та перекваліфікації. Зокрема, Projector Foundation за підтримки Мінекономіки запустив проєкт із безоплатного навчання жінок - упродовж року 1000 українок зможуть здобути безоплатну освіту у сфері креативних та IT-індустрій. Учасницями цього проєкту можуть стати внутрішньо переміщені жінки, а також жінки, які виїхали з України та отримали статус тимчасового захисту в іншій країні.

  • Раніше у Мінреінтеграції розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО. Їм також доступні ваучери на перенавчання. Окрім того, влада працює над реформуванням Центрів зайнятості.
Україна
бізнес
безробіття
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