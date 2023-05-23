"Підтримуватимемо Україну скільки потрібно": очільник МЗС Нідерландів заявив китайському колезі про необхідність припинити розв'язану РФ війну
Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, який перебуває з візитом в Китаї, наголосив, що російська агресія в Україні має бути припинена.
Про це він повідомив у Твіттер Гукстри, після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном у Пекіні.
"Нинішня геополітична ситуація вимагає діалогу, дипломатії та співпраці", - написав Гукстра.
За його словами, обговорювали різні теми, від спільних інтересів до проблем.
Зокрема, йшлося про геополітичні події, стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні, торгівлю, занепокоєння щодо кібербезпеки та іноземного втручання у справи Нідерландів, права людини та рівні умови для компаній.
"Ми також детально обговорювали війну в Україні. Я підкреслив, що російська агресія в Україні має припинитися, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав він.
Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра перебуває з візитом у Пекіні 23-24 травня.
- Нагадаємо, на спільній пресконференції під час візиту Зеленського прем'єр Нідерландів заявив, що Росія не може виграти цю війну, і за всі злочини понесе належне покарання.
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