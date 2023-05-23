Про це він повідомив у Твіттер Гукстри, після зустрічі з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ґаном у Пекіні.

"Нинішня геополітична ситуація вимагає діалогу, дипломатії та співпраці", - написав Гукстра.

За його словами, обговорювали різні теми, від спільних інтересів до проблем.

Зокрема, йшлося про геополітичні події, стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні, торгівлю, занепокоєння щодо кібербезпеки та іноземного втручання у справи Нідерландів, права людини та рівні умови для компаній.

"Ми також детально обговорювали війну в Україні. Я підкреслив, що російська агресія в Україні має припинитися, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написав він.

Глава МЗС Нідерландів Вопке Гукстра перебуває з візитом у Пекіні 23-24 травня.