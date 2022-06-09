Після 24 лютого контейнерний імпорт у Росію впав на 60%, – Bloomberg
Постачання товарів до Росії морем суттєво впало після початку вторгнення РФ в Україну
Про це пише Bloomberg.
Агентство нагадує, що провідні логістичні корпорації, такі як Maersk, CMA-CGM і Hapag-Lloyd, призупинили роботу невдовзі після початку російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
За підрахунками Bloomberg, середня кількість контейнеровозів у російських водах знизилася на 60% з листопадового піку.
- Також сьогодні, 9 червня, стало відомо, що у Росії склалась дуже напружена ситуація з чаєм та кавою.
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