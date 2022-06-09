У Росії дуже напружена ситуація з чаєм та кавою

Про це повідомив президент асоціації "Росчайкофе" Рамаз Чантурія.

За його словами, чайна та кавова галузі на 100% залежать від імпорту сировини, при цьому 75% кави та до 95% чаю, який є у продажу, переробляється та розфасовується в Росії.

"У дуже короткостроковій перспективі ситуація з поставками сировини напружена, але поки що керована. У найближчі місяць-два ми очікуємо на дуже серйозну турбулентність. Пов'язано це насамперед з логістичними питаннями", - сказав Чантурія.

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