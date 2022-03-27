Після 24 лютого ми втратили емоційний зв'язок з Росією та її народом, - Зеленський
Хоч серед росіян є багато таких, які проти війни і за Україну, але ставлення дуже погіршились
Про це розповів Володимир Зеленськи у розмові з російськими журналістами, інформує Еспресо.TV
"Незважаючи на те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 лютого погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову ставлення до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Незважаючи на те, що розумію, що в Росії багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну… І так, нехай вона буде, насамперед, за себе – а це означає, що вона буде за Україну в даному випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює", зазначив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю, яке вони брали у Зеленського.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.94
-
EUR
Купівля 32.19Продаж 33.26
- Актуальне
- Важливе