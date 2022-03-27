Після 24 лютого ми втратили емоційний зв'язок з Росією та її народом, - Зеленський

Про це розповів Володимир Зеленськи у розмові з російськими журналістами, інформує Еспресо.TV

"Незважаючи на те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 лютого погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову ставлення до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Незважаючи на те, що розумію, що в Росії багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну… І так, нехай вона буде, насамперед, за себе – а це означає, що вона буде за Україну в даному випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює", зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю, яке вони брали у Зеленського.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb