Після оголошення "мобілізації" на території тимчасово окупованого Криму близько 1000 кримських татар виїхали до Туреччини
Близько 1000 кримських татар виїхали до Туреччини після того, як загарбницька влада оголосила в тимчасово окупованому Криму незаконну мобілізацію
Про це повідомили в пресслужбі представництва президента України в АР Крим.
Постійна представниця президента Таміла Ташева провела зустріч із заступником очільника турецького МЗС Ясіном Серімом. Під час неї Ташева закликала Туреччину підтримати українську "формулу миру".
Представник Туреччини своєю чергою зазначив, що після оголошення злочинної мобілізації на території окупованого півострова до Туреччини вимушено виїхали близько 1000 кримських татар.
Крім того, у рамках зустрічі представники обох країн обговорили питання політичних в'язнів.
"Ця тема залишається на порядку денному для Туреччини в рамках її контактів із РФ", - ідеться в повідомленні.
Також Ташева подякувала Туреччині за підтримку України на міжнародному рівні, а також Кримської платформи. Вона відзначила й участь країни у Самітах.
- 25 вересня стало відомо, що кримські татари на окупованому півострові упродовж кількох днів отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.
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