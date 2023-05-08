Після провокації Росії над Чорним морем НАТО підвищило готовність своєї авіації, - ЗМІ

Про це інформує The Jerusalem Post.

"Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex над Чорним морем поблизу Румунії", - сказав виданню представник НАТО на умовах анонімності.