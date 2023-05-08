Після провокації Росії над Чорним морем НАТО підвищило готовність своєї авіації, - ЗМІ
НАТО привело в підвищений стан готовності підрозділи повітряного патрулювання після того, як польський і російський винищувач ледь не зіткнулися в п'ятницю над Чорним морем
Про це інформує The Jerusalem Post.
"Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex над Чорним морем поблизу Румунії", - сказав виданню представник НАТО на умовах анонімності.
- 5 травня неподалік повітряного простору Румунії російський винищувач Су-35 перехопив польський прикордонний літак L410 Turbolet під час здійснення польоту над Чорним морем.
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