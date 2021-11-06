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Головна війна з Росією "Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України

"Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України

6 листопада, 2021 субота
10:40
війна з Росією Петро Порошенко

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", яка вийшла ввечері 5 листопада 2021 року, заявив, що нова ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами

Порошенко зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил, повідомляє Еспресо.TV.

"Що треба було зробити нашим Збройним силам - провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога", - нагадав Порошенко. 

"Скликати засідання Ради безпеки ООН. За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи - постійні члени Ради безпеки нам допоможуть", - зазначає п’ятий президент. 

"Друге - скликання постійного комітету ОБСЄ".

"Третє - термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації".

"І решту позицій, які я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо", - вважає лідер "Європейської солідарності". 

"Я закликаю бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДО-ОРЛО з штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія з штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали  першу найбільшу в світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це складає для нас величезну загрозу", - наводить слова Порошенка пресслужба партії "ЄС".

"Мова йде не тільки про "Вашингтон пост", незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані", - говорить Порошенко. 

"Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду, ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно", - наголошує Петро Порошенко.

"Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу", - переконаний Порошенко. 


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Володимир Зеленський
Володимир Путiн
Європейська солідарність
Петро Пороошенко
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