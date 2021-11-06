"Питання національної безпеки мають об’єднувати державу". Порошенко пояснив, що треба робити через ескалацію на кордонах України

Порошенко зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил, повідомляє Еспресо.TV.

"Що треба було зробити нашим Збройним силам - провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога", - нагадав Порошенко.

"Скликати засідання Ради безпеки ООН. За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи - постійні члени Ради безпеки нам допоможуть", - зазначає п’ятий президент.

"Друге - скликання постійного комітету ОБСЄ".

"Третє - термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації".



"І решту позицій, які я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо", - вважає лідер "Європейської солідарності".

"Я закликаю бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДО-ОРЛО з штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія з штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу в світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це складає для нас величезну загрозу", - наводить слова Порошенка пресслужба партії "ЄС".

"Мова йде не тільки про "Вашингтон пост", незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані", - говорить Порошенко.

"Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду, ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно", - наголошує Петро Порошенко.

"Питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу", - переконаний Порошенко.





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