Трамп має намір розпочати депортацію мігрантів одразу після своєї інавгурації: перші рейди розпочнуться з Чикаго
Новообраний президент США Дональд Трамп планує розпочати кампанію масових депортацій іммігрантів одразу після своєї інавгурації. Перший великий рейд відбудеться наступного тижня в Чикаго
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За словами чотирьох людей, знайомих з планами нової адміністрації Трампа, рейд у Чикаго розпочнеться у вівторок, 21 січня, через день після інавгурації Трампа.
Для проведення операції імміграційна та митна служба США відправить від 100 до 200 офіцерів. В рамках цієї кампанії Трамп планує зосередитися на іммігрантах з кримінальним минулим, навіть якщо їхні правопорушення вважалися незначними.
Рейди триватимуть у так званих містах-притулках, які проводять політику, що обмежує співпрацю з федеральними імміграційними службами. Команда Трампа вирішила розпочати з Чикаго як через велику кількість іммігрантів, які можуть стати можливими цілями, так і через непорозуміння новообраного президента з мером міста, демократом Брендоном Джонсоном.
Наразі невідомо, скільки осіб буде затримано під час рейду, але команда Трампа планує співпрацювати із праворадикальними ЗМІ, щоб посилити свої зусилля.
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Том Хоман, новий керівник прикордонної служби адміністрації, попередньо ознайомився з операцією під час візиту до Чикаго минулого місяця.
"Ми почнемо прямо тут, в Чикаго, штат Іллінойс, - зазначив Хоман. - І якщо мер Чикаго не хоче допомагати, він може відійти в сторону. Але якщо він перешкоджатиме нам, якщо він свідомо переховуватиме або приховуватиме нелегалів, я буду переслідувати його в судовому порядку".
Натомість губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер висловив занепокоєння щодо планів адміністрації Трампа, зазначивши, що він дотримуватиметься закону.
"Я збираюся переконатися, що буду дотримуватися закону. Я стурбований тим, що адміністрація Трампа і його поплічники не збираються дотримуватися закону", - підкреслив він.
Команда Трампа також розглядає можливість проведення рейдів у великих імміграційних центрах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Денвер, і планує надати більше повноважень шерифам, які співпрацюють з федеральними службами.
Радники Трампа заявили, що мають намір покарати міста-притулки, припинивши надання їм федеральних грантів на мільярди доларів.
- Крім того, у перший день на посаді 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
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