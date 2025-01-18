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Трамп має намір розпочати депортацію мігрантів одразу після своєї інавгурації: перші рейди розпочнуться з Чикаго

Марія Науменко
18 січня, 2025 субота
13:14
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп планує розпочати кампанію масових депортацій іммігрантів одразу після своєї інавгурації. Перший великий рейд відбудеться наступного тижня в Чикаго

Зміст

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами чотирьох людей, знайомих з планами нової адміністрації Трампа, рейд у Чикаго розпочнеться у вівторок, 21 січня, через день після інавгурації Трампа.

Для проведення операції імміграційна та митна служба США відправить від 100 до 200 офіцерів. В рамках цієї кампанії Трамп планує зосередитися на іммігрантах з кримінальним минулим, навіть якщо їхні правопорушення вважалися незначними.

Рейди триватимуть у так званих містах-притулках, які проводять політику, що обмежує співпрацю з федеральними імміграційними службами. Команда Трампа вирішила розпочати з Чикаго як через велику кількість іммігрантів, які можуть стати можливими цілями, так і через непорозуміння новообраного президента з мером міста, демократом Брендоном Джонсоном.

Наразі невідомо, скільки осіб буде затримано під час рейду, але команда Трампа планує співпрацювати із праворадикальними ЗМІ, щоб посилити свої зусилля.

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Том Хоман, новий керівник прикордонної служби адміністрації, попередньо ознайомився з операцією під час візиту до Чикаго минулого місяця.

"Ми почнемо прямо тут, в Чикаго, штат Іллінойс, - зазначив Хоман.  - І якщо мер Чикаго не хоче допомагати, він може відійти в сторону. Але якщо він перешкоджатиме нам, якщо він свідомо переховуватиме або приховуватиме нелегалів, я буду переслідувати його в судовому порядку".

Натомість губернатор Іллінойсу Джей Бі Пріцкер висловив занепокоєння щодо планів адміністрації Трампа, зазначивши, що він дотримуватиметься закону.

"Я збираюся переконатися, що буду дотримуватися закону. Я стурбований тим, що адміністрація Трампа і його поплічники не збираються дотримуватися закону", - підкреслив він.

Команда Трампа також розглядає можливість проведення рейдів у великих імміграційних центрах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес і Денвер, і планує надати більше повноважень шерифам, які співпрацюють з федеральними службами.

Радники Трампа заявили, що мають намір покарати міста-притулки, припинивши надання їм федеральних грантів на мільярди доларів.

  • Крім того, у перший день на посаді 20 січня новообраний президент США Дональд Трамп планує підписати понад 25 указів та директив у різних сферах - від імміграції до енергетики.
Теги:
Новини
політика
Президент США
мігранти
Дональд Трамп
США
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