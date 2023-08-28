Плани Путіна щодо Вагнера, загроза зростання симпатій РФ у Європі через невдалий контрнаступ ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 28 серпня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 28 серпня.

Підтверджена смерть Пригожина та залишений Вагнер

На залишену ПВК "Вагнер" чекає невизначене майбутнє, пише The Times. Колись потужна російська приватна військова компанія, яка впала у немилість керівництва РФ після припинення заколоту у червні, тепер опинилася у ще більшій невизначеності через смерть їх лідера. Але зауважується, що Кремлю може бути важко знайти спосіб нейтралізувати групу найманців після смерті їх керівника Євгена Пригожина, зберігши при тому свою бойову міць і геополітичні зв’язки.

Зараз увага зосереджується на тому, чи група Вагнера, яку Пригожин упродовж майже десятиліття перетворював у глобальну імперію, що приносила користь Москві, а також його власному гаманцю, зрештою теж помре. Американські та західні офіційні особи кажуть, що Кремль розглядає способи поставити ПВК "Вагнера" під прямий контроль російської держави, але ще не прийняв остаточних рішень щодо того, що з нею робити. Навряд чи Росія хоче змарнувати підготовлених бійців, геополітичні зв'язки та бізнес-інтереси, які Пригожин плекав з моменту заснування Вагнера у 2014 році, адже його найманці працювали у понад 10 країнах.

Фото: reuters

Російські слідчі заявили , що генетичні тести показали, що керівник Вагнера Євген Пригожин, який очолював короткий заколот проти військового керівництва Москви, був серед жертв авіакатастрофи минулого тижня. Це оголошення поклало край кількаденним спекуляціям щодо долі ватажка найманців, який, імовірно, загинув у авіакатастрофі 23 серпня, лише через два місяці після того, як він розпочав невдалий заколот проти військового керівництва Росії. Американські та західні офіційні особи вважають, що катастрофа сталася в результаті вибуху на борту, і деякі з них заявили, що вони вважають, що президент Росії Володимир Путін міг убити Пригожина через помсту за його заколот – припущення, які Кремль у п'ятницю відкинув як абсолютну брехню.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін напевно вбив боса ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, і сказав, що з Путіним не може бути мирних переговорів щодо України, пише CNN. Джонсон висловив припущення про останні хвилини життя Пригожина всього через кілька днів після того, як літак, який, як вважають, перевозив боса російських найманців, розбився у полі на північний захід від Москви. дорогою до Санкт-Петербурга. Поки неясно, що стало причиною авіакатастрофи, але представники розвідки США та Заходу вважають, що це було скоєно навмисно. За словами Джонсона, той, хто стоїть за вбивством Пригожина, той самий, хто санкціонував отруєння у Великій Британії Олександра Литвиненка та Сергія Скрипаля.

Атаки безпілотників у Москві та росіяни відмовляються від відпочинку у Криму

Росія заявила, що збила український безпілотник, який летів у бік Москви вранці понеділка 28 серпня, в результаті чого знову ненадовго порушилися польоти над столицею. Влада повідомила про понад десяток спроб атак безпілотників на Москву протягом останнього місяця, кілька з яких призвели до тимчасового закриття аеропорту. Як пише Reuters, здається, безпілотники досліджують протиповітряну оборону Москви з різних точок, за даними міністерства оборони, у понеділок був збитий у Люберецькому районі на південний схід від російської столиці.

Державіаагентство Росавіації повідомило, що три аеропорти тимчасово обмежили польоти, але згодом відновили роботу. Москва заявила про перші атаки безпілотників на початку травня, коли два дрони обстріляли Кремль, не завдавши шкоди. Відтоді атаки стали частим явищем. Більшість з них були перехоплені російською ППО, але кілька влучили в будівлі в діловому районі столиці. CNN зазначає, що за повідомленням російської влади, московські аеропорти працюють у звичайному режимі після того, як польоти були тимчасово припинені дроном, що летів у бік міста.

Крім того, російська протиповітряна оборона знищила два безпілотники протягом ночі над західною Брянською областю країни. Брянськ та інші російські регіони, що межують з Україною, протягом останніх місяців зазнавали майже щоденних атак, при цьому російські офіційні особи стверджують, що українські безпілотники та обстріли призводять до поранень або вбивств мирних жителів. Заява міністерства оборони в понеділок була зроблена незабаром після того, як мер Москви заявив, що безпілотник також був знищений поблизу столиці. За кілька годин до цього президент України Володимир Зеленський заявив, що коаліція, яка допомагає Києву, не підтримає перенесення бойових дій на територію Росії. "Я вважаю, що це великий ризик, нас точно залишать у спокої", – сказав він українським ЗМІ.

Фото: Gettyimages

CNN пише, що війна Путіна змушує росіян відмовитися від улюбленого місця відпочинку. Понад 9 років російським туристам, які відпочивали в Криму, не потрібно було особливо замислюватися про те, що їхня країна веде війну з Україною або що їхній шезлонг стоїть на окупованій території. Але з огляду на те, що Київ розпочинає контрнаступ, південний український півострів уже не є тим безпечним притулком, до якого звикли такі відпочивальники після того, як Москва анексувала півострів у 2014 році.

Останніми тижнями Крим зазнав серії атак, включаючи морський рейд українського спецназу і серію атак безпілотників. Мости, які з’єднують Крим із Росією та з південними українськими територіями під контролем Росії, зазнавали неодноразових ударів протягом останніх місяців. Україна взяла на себе відповідальність за деякі з цих ударів, і міністр оборони Олексій Резніков попередив, що напади триватимуть. Це змушує російських туристів переглянути свої плани. Оскільки півострів економічно залежить від індустрії туризму, тому місцева влада, встановлена ​​Росією, продовжує заохочувати відвідувачів приїжджати, незважаючи на напади. Навіть попри знижки, що пропонують туроператори та готелі, призначена Росією адміністрація заявила, що середня кількість бронювань за серпень становила 40%, тобто цього літа більшість готельних номерів залишалися порожніми. Як зазначається, навряд чи найближчим часом ситуація з безпекою покращиться.

Вогнища симпатій Путіна у Європі посилюються та як США оцінюють контрнаступ ЗСУ

Зауваження експрезидента Франції Ніколя Саркозі викликали побоювання, що пропутінський хор Європи може стати голоснішим, оскільки невпинний контрнаступ України чинить тиск на рішучість Заходу. Як йдеться у тексті The Times, колишнього президента Франції Ніколя Саркозі колись називали "американським Сарко" за його любов до вільних ринків, вільних дебатів та Елвіса. Однак останнім часом він став більше нагадувати "російського Сарко", незважаючи на те, що безжалісність президента Володимира Путіна виглядає більш очевидною, ніж будь-коли. В одному з інтерв'ю він сказав, що скасування російської анексії Криму було ілюзорним, виключив приєднання України до Європейського Союзу чи НАТО, оскільки вона повинна залишатися нейтральною, і наполягав, що Росія і Франція потрібні одна одній.

Його заяви для газети, а також для телевізійної мережі TF1 були незвичайними для колишнього президента, оскільки вони глибоко суперечать офіційній політиці Франції. Вони викликали обурення з боку посла України у Франції та засудження кількох французьких політиків, зокрема президента Еммануеля Макрона. Ці зауваження також підкреслили силу вогнищ симпатій до Путіна, які зберігаються у Європі. Ці голоси були приглушені, відколи Європа напрацювала єдину позицію проти Росії через послідовні раунди економічних санкцій проти Москви та військової допомоги Києву. Як зауважується, імовірність того, що ці симпатії можуть відгукуватися гучніше, здається, зросла, оскільки контрнаступ України поки що виявився невдалим. За словами політологині Паризького університету Ніколь Бачаран, факт, що контрнаступ досі не спрацював, означає дуже тривалу війну з невизначеним результатом. Існує ризик політичної та фінансової втоми західних союзників, що послабить Україну.

Фото: Генштаб ЗСУ

Колумніст The Washington Post пише , що поки представники адміністрації Байдена оцінюють повільний прогрес України в контрнаступі цього літа, вони відверто обговорюють з Києвом те, що вони називають засвоєними уроками. Головне для адміністрації полягає в тому, що ця війна, ймовірно, перейде у наступний рік – і що Сполучені Штати та їхні союзники повинні залишатися непохитними, допомагаючи Україні продовжувати просуватися вперед.

Зазначається, що українські війська навряд чи досягнуть Азовського моря і перекриють сухопутний шлях Росії до Криму до настання зими, як вони сподівалися. Американські офіційні особи все ще вважають, що українці можуть суттєво порушити російські позиції цього року, оскільки вони виходять за межі жорсткої першої та другої лінії оборони Росії. Офіційні особи США вважають, що мобільні підрозділи Києва могли б швидко рухатися на схід і захід, збиваючи з пантелику російських захисників.

Але вирішального удару Україна, напевно, не завдасть до кінця року. Це означає продовження цієї виснажливої ​​війни до 2024 року та далі, а також продовження важких жертв і емоційних травм для обох сторін. Американські чиновники вважають, що стратегічне терпіння залишається найкращою зброєю проти російського президента Володимира Путіна, який все ще вважає, що може пережити Україну та Захід.

У понеділок 28 серпня Україна заявила, що її війська звільнили південно-східне селище Роботине у Запорізькій області та намагаються просунутися далі на південь у контрнаступі проти російських військ. "Роботине звільнено", – цитують військові заступника міністра оборони Ганну Маляр.

Минулого тижня ЗСУ заявили, що їхні сили підняли національний прапор у Роботине, але додали, що вони все ще піддаються обстрілу в цьому населеному пункті.

Вибори в Україні під час війни та модель допомоги США Україні на подобу Ізраїлю

Вибори в Україні можуть відбутися під обстрілом, якщо Захід допоможе, пише Reuters. Як заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на заклики сенатора США оголосити вибори у 2024 році, голосування може відбутися під час війни, якщо партнери розділять витрати, законодавці схвалять, і всі зможуть проголосувати. Вибори наразі не можуть проводитися в Україні в умовах воєнного стану, який потрібно продовжувати кожні 90 днів, і який зараз діє до 15 листопада. Президентські вибори в Україні мали б відбутися в березні 2024 року.

Також Зеленський вважає, що Сполучені Штати запропонують Україні відносини, подібні до Ізраїлю, пише NYT. Президент України заявив, що вірить, що Вашингтон запропонує свої країні гарантії безпеки, подібні до тих, якими користується Ізраїль у своїх відносинах зі Сполученими Штатами, довготривале партнерство, яке не залежить від того, яка сторона контролює Білий дім.

Хоча Сполучені Штати інвестували мільярди у військову допомогу Україні, вони не гарантували, як довго та в якому обсязі триватиме підтримка. Деякі військові аналітики та чиновники адміністрації наполягають на тому, щоб Сполучені Штати наслідували так звану "ізраїльську модель" щодо України, яка може запропонувати країні більш довгострокову стабільність і потенційно надіслати Росії сигнал стримування.