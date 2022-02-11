Планував теракти проти мирного населення: у Запорізькій області учасника "ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Слідчі отримали беззаперечні докази причетності учасника "розвідувального управління ДНР" до підготовки скоєння низки терактів у 2015 році.



Чоловік діяв за координацією "спецслужб ДНР" для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Запорізькій області. Він ретельно спланував низку терактів, а для їхньої реалізації завербував місцевого правоохронця.



Виконавець погодився вчинити кілька терактів у Дніпрорудному, зокрема, підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки густонаселеного житлового масиву.



СБУ запобігла злочинам. Виконавця та його спільників затримали напередодні спроби вчинити теракт. Їх усіх засудили до реальних термінів ув’язнення.



У ході слідства було встановлено організатора - учасника "ДНР". Через те, що чоловік переховується від слідства, справу щодо його звинувачення розглянули у спеціальному судовому провадженні.



Суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ст. 14, ст. 27, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України та заочно засудив його до 10 років позбавлення волі.

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