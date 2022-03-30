По Дніпру завдали ракетний удар
Російські окупанти завдали ракетний авіаудар по Дніпру
Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не публікуємо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації. Більше без коментарів… РоZZія - гори в пеклі", - написав Борис Філатов.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.96
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.43
- Актуальне
- Важливе