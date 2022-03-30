По Дніпру завдали ракетний удар

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.



"Схоже на ракетний удар. Вже є розуміння, де й куди. Фото не публікуємо. Телефони держорганів із безглуздими повідомленнями "Був вибух" не перевантажуємо. Чекаємо на офіційне повідомлення від Військової Адміністрації. Більше без коментарів… РоZZія - гори в пеклі", - написав Борис Філатов.





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