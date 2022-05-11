По жодному напрямку в росіян немає кількісної переваги, ситуація на фронті є контрольованою, - військовий експерт Згурець

Про це заявив військовий експерт Сергій Згурець у авторській колонці на Еспресо.TV.

За даними експерта, на території України наразі перебуває 93 російські батальйонно-тактичні групи. При цьому на різних напрямках зосереджено різну кількість ворожих БТГ.

Згурець також пояснив, чому може скластися враження, ніби кількість українських військових менша за кількість окупантів.

"На мапах виглядає, наче українських військ менше. Але якщо ми пройдемося по всьому кордону від Харкова до Херсона, за кожним напрямком є певна кількість військ. Цифри для розуміння: Харківський напрямок - 5 російських БТГ, Ізюмський напрямок - 24, Сєвєродонецький - 19, зона Попасної - близько 7, Донецький напрям - 20, Запоріжжя - 13, Херсон - 7 російських батальйонно-тактичних груп. Нагадаю, що кожна БТГ - це 700-800 вояків, які мають певну техніку та спроможні виконувати певні технічні завдання. Але якщо поглянути на мапу протистояння, складається враження, наче наших менше. Але де-факто велика частина українських сил - це бригади. Ми воюємо бригадами, а кожна наша бригада має близько 4 000 особового складу. Якщо ми порахуємо всі наші бригади у зоні зіткнення, то їх - 29, кожна по 4 тис. особового складу", - розповів Згурець.

За підрахунками експерта, в Україні перебуває близько 70 тис. окупантів, яким протистоять близько 116 тис. українських військових.

"Тож ми виходимо на 116 тис. військових, які боронять нашу землю від загарбника. 92 російські БТГ - це близько 70 тис. особового складу. Тобто фактично по жодному напрямку і в цілому в росіян немає кількісної переваги, яка дозволяє говорити про те, що вони можуть забезпечити собі перемогу, виходячи зі звичайних тактичних розрахунків", - пояснив Згурець.

Експерт додав, що цей розрахунок не включає всіх наявних у ЗСУ підрозділів, а також сил територіальної оборони.

"Умовно кажучи, ситуація на фронті є контрольованою і ці бригади, про які йдеться, - це не всі бригади, які є в нас. Зокрема, у нас є частини, розташовані в інших регіонах України, є підрозділи Територіальної оборони, які в цей підрахунок не включені. Тож потенційно особовий склад у нас є", - пише Згурець.

Експерт наголосив, що наразі Україна потребує зброї, в той час як окупантам складно поповнити підрозділи особовим складом, а наявні в них вояки деморалізовані.

"Питання лише в тому, що нам потрібна зброя. Я сподіваюся, що внаслідок ленд-лізу ми забезпечимо оптимальний баланс між кількістю особового складу й зброї. У росіян навпаки: ситуація з особовим складом виглядає більш критичною, оскільки забезпечити всі ці батальйонно-тактичні групи не вдається. Ці БТГ не повністю сформовані та про їхній моральний дух ми також знаємо. З урахуванням затвердження ленд-лізу, гадаю, що на Сході України щонайменше до 4-х місяців нам доведеться витримувати російську навалу, але використовуючи допомогу США, ми зможемо російських загарбників перемолоти", - підсумував Згурець.

Раніше, 9 травня, президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України.

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