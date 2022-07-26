Поблизу П'ятихатки знищено пункт управління та склад боєприпасів десанту РФ, - ОК "Південь"
У районі П'ятихатки українські захисники знищили пункт управління, склад боєприпасів ворога, а також 48 загарбників і техніку росіян
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ворог намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму. В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, ретирувалися".
В ОК "Південь" повідомляють, що протягом 25 липня противником нанесено три удари.
Опівдні з літаків з напрямку тимчасово окупованої території випущено 2 ракети Х-59 по Миколаївський області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга – по околицях Калуги. Без втрат.
Годиною пізніше в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат.
Надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 атаковано Андріївку. Втрат не допущено.
Натомість українською авіацією завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: 6 опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки і командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.
Узагальнені дані щодо ворожих втрат на півдні: 48 загарбників, 4 танки Т-72, 152-міліметрова гармата-гаубиця, самохідна артилерійська установка, 3 одиниці броньованої та 3 – автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади окупантів та їхній склад боєприпасів у районі П`ятихатки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
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