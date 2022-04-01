Поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми, - Денісова

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



"Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні, - пояснила Омбудсман. - Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося. Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати лише зараз. Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти й влаштували справжній терор – розстрілюючи всі машини".



Людмила Денісова нагадала, що вбивства цивільних осіб - це грубе порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та злочин проти людяності та воєнний злочин згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.



"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - написала український Омбудсман.

Нагадаємо, 31 березня ООН оприлюднила нові дані про жертви серед цивільного населення України через вторгнення Росії.

Посли G7 засудили викрадення окупантами цивільних осіб в Україні.