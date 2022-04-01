Поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми, - Денісова
Окупанти масово розстрілюють мирних жителів. На трасі поблизу села Мала Рогань під Харковом окупанти розстріляли понад 20 цивільних машин із людьми. Про це стало відомо після визволення села.
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Серед машин на дорозі жодної військової, тільки цивільні, - пояснила Омбудсман. - Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом урятуватися не вдалося. Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати лише зараз. Ще 27 лютого цю трасу взяли під контроль рашисти й влаштували справжній терор – розстрілюючи всі машини".
Людмила Денісова нагадала, що вбивства цивільних осіб - це грубе порушення статті 3 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та злочин проти людяності та воєнний злочин згідно зі статтями 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.
"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні", - написала український Омбудсман.
- Нагадаємо, 31 березня ООН оприлюднила нові дані про жертви серед цивільного населення України через вторгнення Росії.
- Посли G7 засудили викрадення окупантами цивільних осіб в Україні.
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